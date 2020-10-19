Квесторе_поверніться написав:назначение платежа - Поповнення Депозитного рахунку *** згідно договору *** власними коштами, ПІП, ІПН, без ПДВ
Ви можете пояснити простими слова это словоблудие? пополнял моню - писал на албанском , все равно зашло........
Кидали на 2630 на Моно? Можна просто в призначенні написати Поповнення депо. Але банки рекомендують більше інфо в призначенні платежу писати.
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Квесторе_поверніться Дякую Учитель. ц1кавить вирази "власними коштами" та "без ПДВ" , як1 сокральн1 смисли прихован1 у цих мегасловах? В гонитв1 за довгою гривнею, маю безбожно СЕПарити , ц1кавлюся насл1дками. Дякую за пояснення та Ваш1 поради на форум1.
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