Універсал (Universal Bank)
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Додано: Суб 31 жов, 2020 19:57
Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
назначение платежа - Поповнення Депозитного рахунку *** згідно договору *** власними коштами, ПІП, ІПН, без ПДВ
Ви можете пояснити простими слова это словоблудие?
пополнял моню - писал на албанском , все равно зашло........
Кидали на 2630 на Моно?
Можна просто в призначенні написати Поповнення депо.
Але банки рекомендують більше інфо в призначенні платежу писати.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:39
Квесторе_поверніться Дякую Учитель. ц1кавить вирази "власними коштами" та "без ПДВ" , як1 сокральн1 смисли прихован1 у цих мегасловах? В гонитв1 за довгою гривнею, маю безбожно СЕПарити , ц1кавлюся насл1дками. Дякую за пояснення та Ваш1 поради на форум1.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:57
Goodman написав: sens написав:
Все забирал налом. Уговаривали.
Меня не нужно уговаривать, у меня по карте Универа - капут .
Скоро конец срока действия. отделений нету - в Киев я не попрусь в декабре в РАЗГАР КОВИДА менять карту.
Термін дії карти автоматично подовжують на 6 місяців. Може, ще на щось вона згодиться.
Son of Sun
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Додано: Суб 31 жов, 2020 21:40
Son of Sun написав: Goodman написав: sens написав:
Все забирал налом. Уговаривали.
Меня не нужно уговаривать, у меня по карте Универа - капут .
Скоро конец срока действия. отделений нету - в Киев я не попрусь в декабре в РАЗГАР КОВИДА менять карту.
Термін дії карти автоматично подовжують на 6 місяців. Може, ще на щось вона згодиться.
Так, але вона обмежена в користуванні. P2P - не катить((, СЕП - дорого. Тільки зарахування і зняття(((
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jay2004
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Додано: Суб 31 жов, 2020 22:14
Goodman написав: ц1кавить вирази "власними коштами" та "без ПДВ" , як1 сокральн1 смисли прихован1 у цих мегасловах? В гонитв1 за довгою гривнею, маю безбожно СЕПарити , ц1кавлюся насл1дками.
Нет там ничего сокрального. Если счёт получателя физика можете проявлять фантазию.)
Разве что не стоит писать пошлости бо это глупо и про террористов бо могут блокануть.
Aps
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Додано: Нед 01 лис, 2020 00:51
Яша написав: Квесторе_поверніться написав:
Поповнення Депозитного рахунку *** згідно договору *** власними коштами, ПІП, ІПН, без ПДВ
хрень какая-то. пишет "на данный расчетный счет/МФО невозможно создать платеж". и вприложении и в вебверсии.горячая линия может только принять заявку. ЧЯДНТ?
Що за банка так пише? Прихват, наприклад, на 2630 принципово не відправляє, підозрюю, що його родичі на кшталт А-Банки теж можуть таким страждати (але це не точно).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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