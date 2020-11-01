Кидали на 2630 на Моно?
Можна просто в призначенні написати Поповнення депо.
Але банки рекомендують більше інфо в призначенні платежу писати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 жов, 2020 19:57
Кидали на 2630 на Моно?
Можна просто в призначенні написати Поповнення депо.
Але банки рекомендують більше інфо в призначенні платежу писати.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:39
Квесторе_поверніться Дякую Учитель. ц1кавить вирази "власними коштами" та "без ПДВ" , як1 сокральн1 смисли прихован1 у цих мегасловах?
В гонитв1 за довгою гривнею, маю безбожно СЕПарити , ц1кавлюся насл1дками. Дякую за пояснення та Ваш1 поради на форум1.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:57
Термін дії карти автоматично подовжують на 6 місяців. Може, ще на щось вона згодиться.
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:40
Так, але вона обмежена в користуванні. P2P - не катить((, СЕП - дорого. Тільки зарахування і зняття(((
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Додано: Суб 31 жов, 2020 22:14
Re: Універсал (Universal Bank)
Нет там ничего сокрального. Если счёт получателя физика можете проявлять фантазию.)
Разве что не стоит писать пошлости бо это глупо и про террористов бо могут блокануть.
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:51
Що за банка так пише? Прихват, наприклад, на 2630 принципово не відправляє, підозрюю, що його родичі на кшталт А-Банки теж можуть таким страждати (але це не точно).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 01 гру, 2020 15:08
Re: Універсал (Universal Bank)
Добавили терміни 18 і 24місяці все по 10%
Поповнення покращили щомісяця на суму початкового вкладу
Лишилось тільки підняти відсотки
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Додано: Вів 01 гру, 2020 15:17
В львівських швейцарів 11%, 12, 18, 2 роки в ІБ.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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