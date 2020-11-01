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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 680681682683>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
155
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
111
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:57

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:назначение платежа - Поповнення Депозитного рахунку *** згідно договору *** власними коштами, ПІП, ІПН, без ПДВ


Ви можете пояснити простими слова это словоблудие?
пополнял моню - писал на албанском , все равно зашло........

Кидали на 2630 на Моно?
Можна просто в призначенні написати Поповнення депо.
Але банки рекомендують більше інфо в призначенні платежу писати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:39

Квесторе_поверніться Дякую Учитель. ц1кавить вирази "власними коштами" та "без ПДВ" , як1 сокральн1 смисли прихован1 у цих мегасловах?
В гонитв1 за довгою гривнею, маю безбожно СЕПарити , ц1кавлюся насл1дками. Дякую за пояснення та Ваш1 поради на форум1.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:57

  Goodman написав:
  sens написав:Все забирал налом. Уговаривали.

Меня не нужно уговаривать, у меня по карте Универа - капут .
Скоро конец срока действия. отделений нету - в Киев я не попрусь в декабре в РАЗГАР КОВИДА менять карту.

Термін дії карти автоматично подовжують на 6 місяців. Може, ще на щось вона згодиться.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:40

  Son of Sun написав:
  Goodman написав:
  sens написав:Все забирал налом. Уговаривали.

Меня не нужно уговаривать, у меня по карте Универа - капут .
Скоро конец срока действия. отделений нету - в Киев я не попрусь в декабре в РАЗГАР КОВИДА менять карту.

Термін дії карти автоматично подовжують на 6 місяців. Може, ще на щось вона згодиться.


Так, але вона обмежена в користуванні. P2P - не катить((, СЕП - дорого. Тільки зарахування і зняття(((
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 22:14

Re: Універсал (Universal Bank)

Goodman написав: ц1кавить вирази "власними коштами" та "без ПДВ" , як1 сокральн1 смисли прихован1 у цих мегасловах?
В гонитв1 за довгою гривнею, маю безбожно СЕПарити , ц1кавлюся насл1дками.


Нет там ничего сокрального. Если счёт получателя физика можете проявлять фантазию.)
Разве что не стоит писать пошлости бо это глупо и про террористов бо могут блокануть.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:51

  Яша написав:
  Квесторе_поверніться написав:Поповнення Депозитного рахунку *** згідно договору *** власними коштами, ПІП, ІПН, без ПДВ

хрень какая-то. пишет "на данный расчетный счет/МФО невозможно создать платеж". и вприложении и в вебверсии.горячая линия может только принять заявку. ЧЯДНТ?

Що за банка так пише? Прихват, наприклад, на 2630 принципово не відправляє, підозрюю, що його родичі на кшталт А-Банки теж можуть таким страждати (але це не точно).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:08

Re: Універсал (Universal Bank)

Добавили терміни 18 і 24місяці все по 10%
Поповнення покращили щомісяця на суму початкового вкладу

Лишилось тільки підняти відсотки
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:17

  wolt450 написав:Добавили терміни 18 і 24місяці все по 10%
Поповнення покращили щомісяця на суму початкового вкладу

Лишилось тільки підняти відсотки

В львівських швейцарів 11%, 12, 18, 2 роки в ІБ.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:30

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:Добавили терміни 18 і 24місяці все по 10%
Поповнення покращили щомісяця на суму початкового вкладу

Лишилось тільки підняти відсотки

В львівських швейцарів 11%, 12, 18, 2 роки в ІБ.

Аккорд или СоСошка 11% на 3мес, открывай хоть каждые 2 нед :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:54

Re: Універсал (Universal Bank)

Ключове слово підняти
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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