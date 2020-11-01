Та в цій Комсі2 ставки мають бути найвищі по ринку...разом з Горохом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 16:57
Та в цій Комсі2 ставки мають бути найвищі по ринку...разом з Горохом.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 01 гру, 2020 18:28
мрійники... )
Санта Барбара каже що буде "негативний" ріст як зараз модно глаголити,
які 10% при обліковці в 6, ви що, це фантастика
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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