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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 681682683684>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
155
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
111
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:57

  wolt450 написав:Ключове слово підняти

Та в цій Комсі2 ставки мають бути найвищі по ринку...разом з Горохом.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:28

  wolt450 написав:Ключове слово підняти

мрійники... )
Санта Барбара каже що буде "негативний" ріст як зараз модно глаголити,
які 10% при обліковці в 6, ви що, це фантастика
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:52

Re: Універсал (Universal Bank)

  clientage написав:открывай хоть каждые 2 нед

багато наоткрываеш - позовут в отделение опытувальник переписывать. В Аккорде ушлые опытувальники заполняют от балды , им неинтересно че там у клиента - другие дела ждут.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:40

Re: Універсал (Universal Bank)

Подскажите, нужно потянуть гривну из банки - около 50к
Есть LuckyCard.
Как сделать с минимальными тратами без похода в отделение?
Смотрю в эти тарифы https://www.universalbank.com.ua/storage/app/media/2020/1-tarifi-at-universal-bank-na-rozrakhunkovo-kasove-obslugovuvannya-fizichnikh-osib-vlasnikiv-paketiv-platinumdepozitniy-ta-lucky-carddepozitniy-novy.pdf
и мне сдаётся, что малой кровью не обойдётся.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:43

Перевести по внутрибанку на Моню - нашару. А с Мони СЭПнуть - нашару
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:49

  idealstorm написав:Подскажите, нужно потянуть гривну из банки - около 50к
Есть LuckyCard.
Как сделать с минимальными тратами без похода в отделение?
Смотрю в эти тарифы https://www.universalbank.com.ua/storage/app/media/2020/1-tarifi-at-universal-bank-na-rozrakhunkovo-kasove-obslugovuvannya-fizichnikh-osib-vlasnikiv-paketiv-platinumdepozitniy-ta-lucky-carddepozitniy-novy.pdf
и мне сдаётся, что малой кровью не обойдётся.


Аха, жёсткая карта (был попадал на комис - 0,75% :shock: :shock: :cry: ). Гоните через Моню...
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:03

  clientage написав:Перевести по внутрибанку на Моню - нашару. А с Мони СЭПнуть - нашару
с мони ж сэпнуть нашару только до 20000? п2п нашару 60000 за раз
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:35

Яша
сорри за оффтоп. п2п с мони бесплатный?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:05

  Яша написав:
  clientage написав:Перевести по внутрибанку на Моню - нашару. А с Мони СЭПнуть - нашару
с мони ж сэпнуть нашару только до 20000? п2п нашару 60000 за раз

Помиляєтесь, 20к то на юриків, на фізиків немає такого ліміту, як і комісу.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:05

  idealstorm написав:Яша
сорри за оффтоп. п2п с мони бесплатный?

Агак, безкоштовний.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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