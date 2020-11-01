Та в цій Комсі2 ставки мають бути найвищі по ринку...разом з Горохом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 16:57
Та в цій Комсі2 ставки мають бути найвищі по ринку...разом з Горохом.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:28
мрійники... )
Санта Барбара каже що буде "негативний" ріст як зараз модно глаголити,
які 10% при обліковці в 6, ви що, це фантастика
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:52
Re: Універсал (Universal Bank)
багато наоткрываеш - позовут в отделение опытувальник переписывать. В Аккорде ушлые опытувальники заполняют от балды , им неинтересно че там у клиента - другие дела ждут.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Чет 17 гру, 2020 09:40
Re: Універсал (Universal Bank)
Подскажите, нужно потянуть гривну из банки - около 50к
Есть LuckyCard.
Как сделать с минимальными тратами без похода в отделение?
Смотрю в эти тарифы
и мне сдаётся, что малой кровью не обойдётся.
Додано: Чет 17 гру, 2020 09:43
Перевести по внутрибанку на Моню - нашару. А с Мони СЭПнуть - нашару
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 17 гру, 2020 09:49
Аха, жёсткая карта (был попадал на комис - 0,75% ). Гоните через Моню...
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
Додано: Чет 17 гру, 2020 10:03
Додано: Чет 17 гру, 2020 11:05
Помиляєтесь, 20к то на юриків, на фізиків немає такого ліміту, як і комісу.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 17 гру, 2020 11:05
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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