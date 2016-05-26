З Платиною під депо немає такої бяки від Лакі?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 11:47
Re: Універсал (Universal Bank)
З Платиною під депо немає такої бяки від Лакі?
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Додано: Чет 17 гру, 2020 12:18
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:20
Не тестував. Виносив кедами з Платини.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 18:49
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:16
Re: Універсал (Universal Bank)
Подскажите, надо вывести сумму в размере Фонда на другой банк.
Какие варианты? как дешевле?
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:20
Сдернуть Моней, и раскидать с него СЭПом и р2р
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:22
Через касу...попередньо замовивши. Але додатково відправлять до менеджера для посиленої ідентифікації паспорта. Так що можна в черзі простояти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:30
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:34
Фінмон не лютує?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:41
Re: Універсал (Universal Bank)
просветите, СЭП это как?
просто по реквизитам со счёта на счёт? или это в отделение топать?
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