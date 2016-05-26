RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 682683684685>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
155
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
111
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:47

Re: Універсал (Universal Bank)

  jay2004 написав:Аха, жёсткая карта (был попадал на комис - 0,75% ). Гоните через Моню.

З Платиною під депо немає такої бяки від Лакі?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35874
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:18

  idealstorm написав:п2п с мони бесплатный?

Лучший вопрос дня ! )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5082
З нами з: 27.12.17
Подякував: 103 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:20

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Аха, жёсткая карта (был попадал на комис - 0,75% ). Гоните через Моню.

З Платиною під депо немає такої бяки від Лакі?


Не тестував. Виносив кедами з Платини.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
Повідомлень: 2581
З нами з: 19.02.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:49

  mustbe написав:
  idealstorm написав:п2п с мони бесплатный?

Лучший вопрос дня ! )

вопрос месяца ! )
J
 
Повідомлень: 5191
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:16

Re: Універсал (Universal Bank)

Подскажите, надо вывести сумму в размере Фонда на другой банк.
Какие варианты? как дешевле?
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1514
З нами з: 06.03.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:20

  idealstorm написав:Подскажите, надо вывести сумму в размере Фонда на другой банк.
Какие варианты? как дешевле?

Сдернуть Моней, и раскидать с него СЭПом и р2р
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33444
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2645 раз.
Подякували: 3954 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:22

  idealstorm написав:Подскажите, надо вывести сумму в размере Фонда на другой банк.
Какие варианты? как дешевле?

Через касу...попередньо замовивши. Але додатково відправлять до менеджера для посиленої ідентифікації паспорта. Так що можна в черзі простояти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35874
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:30

  idealstorm написав:Подскажите, надо вывести сумму в размере Фонда на другой банк.
Какие варианты? как дешевле?

СЕП на МОНО - бесплатно
из Моно дальше куда угодно
J
 
Повідомлень: 5191
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:34

  J написав:
  idealstorm написав:Подскажите, надо вывести сумму в размере Фонда на другой банк.
Какие варианты? как дешевле?

СЕП на МОНО - бесплатно
из Моно дальше куда угодно

Фінмон не лютує?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35874
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:41

Re: Універсал (Universal Bank)

просветите, СЭП это как?
просто по реквизитам со счёта на счёт? или это в отделение топать?
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1514
З нами з: 06.03.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 682683684685>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Kalgan і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4545, 4546, 4547
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45460 5590183
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 15:24
malinin007
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 41, 42, 43
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
423 60260
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 21:02
sens
MTB BANK 1 ... 61, 62, 63
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
625 200864
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 19:53
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.