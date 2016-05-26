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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 682683684685

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
155
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
111
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:44

  idealstorm написав:просветите, СЭП это как?
просто по реквизитам со счёта на счёт? ,

да,
через ИБ
J
 
Повідомлень: 5191
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 242 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:52

Re: Універсал (Universal Bank)

спасибо.
по Универсалу финмон будут приглашать на беседу? или это внутренний перевод считается?
а на внешку из мони надо дробить суммы? какие там пределы?
idealstorm
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Повідомлень: 1514
З нами з: 06.03.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 152 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:20

  idealstorm написав:спасибо.
по Универсалу финмон будут приглашать на беседу?

нет
  idealstorm написав:, или это внутренний перевод считается?
,

да
  idealstorm написав:,
а на внешку из мони надо дробить суммы? ,

нет
J
 
Повідомлень: 5191
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 242 раз.
 
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  #<1 ... 682683684685
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