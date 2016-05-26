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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:44
idealstorm написав:
просветите, СЭП это как?
просто по реквизитам со счёта на счёт? ,
да,
через ИБ
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Додано: Суб 16 січ, 2021 14:52
спасибо.
по Универсалу финмон будут приглашать на беседу? или это внутренний перевод считается?
а на внешку из мони надо дробить суммы? какие там пределы?
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idealstorm
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Додано: Суб 16 січ, 2021 15:20
idealstorm написав:
спасибо.
по Универсалу финмон будут приглашать на беседу?
нет
idealstorm написав:
, или это внутренний перевод считается?
,
да
idealstorm написав:
,
а на внешку из мони надо дробить суммы? ,
нет
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Вів 05 січ, 2021 21:02
sens
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MTB BANK
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
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