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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 688689690691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
172
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
156
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
111
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:32

  klug написав:
  kulikrom написав:столб

Які стовби? Вони вже давно х2 максимум.

Саме так Комса2 спаршивів...ні солодкого прОцента ні класичних стовпів. :(
Он РОяль теж максимум 10% пропонує. Але стовп в 500 можна поповнити на 100000.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:29

  klug написав:давно х12 максимум
kulikrom
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 18:48

  kulikrom написав:
  kulikrom написав:Додатковий бонус ...

работает тема. пополненный вчера 9,5%-й столб за ночь подрос до 10%. Новые столбы - 9,75%


Поповнювали СЕПом відразу депо чи через картковий рахунок?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:07

пополнение депо

  V2 написав:через картковий рахунок

всё делаю в Телеграм-боте. Можно ли напрямую СЕПить на депо, не знаю, карта всё равно дебетовая. Карту по Р2Р с ПУМБы или Моно, Альфа, Изи... Знаю точно, с Ощадного можно пополнять в Телеге, но я ощадный тоже с карты пополнял
kulikrom
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