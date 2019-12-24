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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 лис, 2021 22:13
V2 написав:
ПУМБ, Моно ...?
Ці в клюбі 11 прОцентів.
Краще в клюб 12 прОцентів - УБІБ.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 28 лис, 2021 05:47
Квесторе_поверніться написав:
Краще в клюб 12 прОцентів - УБІБ.
Це Київ і регіон. Там зазвичай замало бажаючиш , того такі і ставки.
Там всі яхти змолоду купують, бо в старості всі гроші на садженці підуть.
Чужаків фінмоном замучать.
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Goodman
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Додано: Нед 28 лис, 2021 13:00
Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
Краще в клюб 12 прОцентів - УБІБ.
Це Київ і регіон. Там зазвичай замало бажаючиш , того такі і ставки.
Там всі яхти змолоду купують, бо в старості всі гроші на садженці підуть.
Чужаків фінмоном замучать.
сейчас мучают ковид сертифиКАЛОМ, я не наркоман чтобы колоть добровольно смесь . Экогрин наше ВСЕ
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sens
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Додано: Сер 15 гру, 2021 12:45
kulikrom это если размещаешь 200к, то капнет и 1000грн на счет, и +0.25% к ставке будет или как понимать эти правила?)
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Dimkaua
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Додано: Вів 15 лют, 2022 10:52
гривневая карта вывод р2р есть комиссии или нету? хочу через монобанк стянуть с карты универсал банк
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zoawlhxc
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Додано: Вів 15 лют, 2022 11:46
zoawlhxc написав:
гривневая карта вывод р2р есть комиссии или нету? хочу через монобанк стянуть с карты универсал банк
Перевод в ИБ универсала по номеру счету на монокарту был без комиссии.
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Додано: Нед 06 бер, 2022 21:43
З депозитної картки Віза Платінум Універсал банку є можливість без % перерахувати гроші на картку Моно? Якщо так, то як саме?
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dim.ua
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Додано: Нед 06 бер, 2022 22:04
dim.ua написав:
З депозитної картки Віза Платінум Універсал банку є можливість без % перерахувати гроші на картку Моно? Якщо так, то як саме?
В ИБ сделать перевод по номеру счета (ИБАН), это пройдет как внутрибанковский перевод, нашару
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Amethyst
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MTB BANK
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
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