Додано: Вів 26 гру, 2017 17:55

mephala написав: LuckyG написав: Это именно то же,о чем говорил и я: разумная экономия нужна,глупости и крохоборство-категорически нет) Это именно то же,о чем говорил и я: разумная экономия нужна,глупости и крохоборство-категорически нет)



только от клиентам западло они придумали.

у меня карта работает до 06-2018.

депо у меня открыто до 15-06-2018.

я рассчитывал закончится депо и сниму с помощью карты в банкоматах.

а теперь что - ехать в другой город по карту новую? только от клиентам западло они придумали.у меня карта работает до 06-2018.депо у меня открыто до 15-06-2018.я рассчитывал закончится депо и сниму с помощью карты в банкоматах.а теперь что - ехать в другой город по карту новую?

Уважаемый mephala!Если на Ваше имя в VTB Банке оформлена карта платежной системы Visa, карта будет аннулирована 20.02.2018 г. и за счет Банка на Ваше имя будет выпущена карта платежной системы MasterCard. При этом, новую карту будет возможно получить на протяжении 180 календарных дней в обслуживающем отделении VTB Банка. Обращаем Ваше внимание, что счет, к которому Банком выпускается новая карта не изменяется, то есть если в качестве счета для выплаты суммы вклада и начисленных процентов в договоре банковского вклада указан карточный счет, то в дату окончания срока действия договора сумма вклада и начисленных процентов будут выплачены на указанный карточный счет. В случае отсутствия возможности обратиться в отделение VTB Банка для получения новой карты после зачисления суммы вклада и начисленных процентов на карточный счет Вы сможете осущестить перевод средств в личном кабинете Интернет-банкинга VTB Online с карточного счета на карту, открытую в VTB Банке или по реквизитам счета, открытого в другом банке на территории Украины (данная операция доступна для счетов в гривне).Если на Ваше имя в VTB Банке оформлена карта платежной системы MasterCard и срок её действия истекает 06/18, это означает, что до 30.06.2018 года Вы можете использовать Вашу карту.