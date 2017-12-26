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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1195119611971198

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
116
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 15:28

  LuckyG написав:Это именно то же,о чем говорил и я: разумная экономия нужна,глупости и крохоборство-категорически нет)


только от клиентам западло они придумали.
у меня карта работает до 06-2018.
депо у меня открыто до 15-06-2018.
я рассчитывал закончится депо и сниму с помощью карты в банкоматах.
а теперь что - ехать в другой город по карту новую?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 16:35

mephala
Под депо клиентам открывали "вамгрошы" и "скарбнычку" мастеркард. VISA в ВТБ встречалась редко.
Экономия должна быть экономной. Разумное решение. Лучше так, чем проценты по картам/депозитам резать.
Народ безмолвствует все громче...
Gas
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 20:52

  mephala написав:
  LuckyG написав:Это именно то же,о чем говорил и я: разумная экономия нужна,глупости и крохоборство-категорически нет)


только от клиентам западло они придумали.
у меня карта работает до 06-2018.
депо у меня открыто до 15-06-2018.
я рассчитывал закончится депо и сниму с помощью карты в банкоматах.
а теперь что - ехать в другой город по карту новую?

Что я вам скажу -не пожалев по 50 грн за штуку,открыл карты Голд на 4 года каждая. На всякий случай,чтоб потом не пришлось ехать в другой город. В вашем случае перевод в другой банк в вашем городе возможно будет выгодней,чем поездка.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 20:55

Re: ВТБ Банк

Глянув - у мене майстри миттєві... А взагалі всі мої карти фіфті-фіфті віза/мастер, і один простір затесався ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 21:07

  chipmunk написав:Глянув - у мене майстри миттєві... А взагалі всі мої карти фіфті-фіфті віза/мастер, і один простір затесався ;)


у меня Вояжи и Привелегии Визы
вот как Привелегии перкевыпустят непонятно - мне кура в кале говорила, что к мультивалютным старым счетам перевыпуск карт невозможен. Это подтвердила и туташний Саппорт. Ну посмотрим.
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 08:17

только от клиентам западло они придумали.
у меня карта работает до 06-2018.
депо у меня открыто до 15-06-2018.
я рассчитывал закончится депо и сниму с помощью карты в банкоматах.
а теперь что - ехать в другой город по карту новую?[/quote]
Ваша карта действует до конца 06.2018.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 13:03

  lubarec написав:только от клиентам западло они придумали.
у меня карта работает до 06-2018.
депо у меня открыто до 15-06-2018.
я рассчитывал закончится депо и сниму с помощью карты в банкоматах.
а теперь что - ехать в другой город по карту новую?

Ваша карта действует до конца 06.2018.[/quote]
Кстати да.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:55

  mephala написав:
  LuckyG написав:Это именно то же,о чем говорил и я: разумная экономия нужна,глупости и крохоборство-категорически нет)


только от клиентам западло они придумали.
у меня карта работает до 06-2018.
депо у меня открыто до 15-06-2018.
я рассчитывал закончится депо и сниму с помощью карты в банкоматах.
а теперь что - ехать в другой город по карту новую?


Уважаемый mephala!

Если на Ваше имя в VTB Банке оформлена карта платежной системы Visa, карта будет аннулирована 20.02.2018 г. и за счет Банка на Ваше имя будет выпущена карта платежной системы MasterCard. При этом, новую карту будет возможно получить на протяжении 180 календарных дней в обслуживающем отделении VTB Банка. Обращаем Ваше внимание, что счет, к которому Банком выпускается новая карта не изменяется, то есть если в качестве счета для выплаты суммы вклада и начисленных процентов в договоре банковского вклада указан карточный счет, то в дату окончания срока действия договора сумма вклада и начисленных процентов будут выплачены на указанный карточный счет. В случае отсутствия возможности обратиться в отделение VTB Банка для получения новой карты после зачисления суммы вклада и начисленных процентов на карточный счет Вы сможете осущестить перевод средств в личном кабинете Интернет-банкинга VTB Online с карточного счета на карту, открытую в VTB Банке или по реквизитам счета, открытого в другом банке на территории Украины (данная операция доступна для счетов в гривне).
Если на Ваше имя в VTB Банке оформлена карта платежной системы MasterCard и срок её действия истекает 06/18, это означает, что до 30.06.2018 года Вы можете использовать Вашу карту.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 00:07

VTB Bank

просьба ответить на мой вопрос

у меня Вояжи и Привелегии Визы
вот как Привелегии перкевыпустят непонятно - мне кура в кале говорила, что к мультивалютным старым счетам перевыпуск карт невозможен. Это подтвердила и туташний Саппорт. Ну посмотрим.


когда я захотел открыть допку к Привелегии (это старая Привелегия мультивалютная) мне сказали что к мультивалютным счетам выпустить новую карту щас нельзя никакую - не выпустить ни перевыпустить ни по сроку ни по утере - мол дожавают тока те, что есть и умирают. Вы мне потом эту информацию подтвердили. Как быть теперь? МНЕ ПЕРЕВЫПУСТЯТ мАСТЕРА в замер виз к мультивалютному счету ? Спасибо.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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