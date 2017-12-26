только от клиентам западло они придумали.
у меня карта работает до 06-2018.
депо у меня открыто до 15-06-2018.
я рассчитывал закончится депо и сниму с помощью карты в банкоматах.
а теперь что - ехать в другой город по карту новую?
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 15:28
только от клиентам западло они придумали.
у меня карта работает до 06-2018.
депо у меня открыто до 15-06-2018.
я рассчитывал закончится депо и сниму с помощью карты в банкоматах.
а теперь что - ехать в другой город по карту новую?
Додано: П'ят 22 гру, 2017 16:35
mephala
Под депо клиентам открывали "вамгрошы" и "скарбнычку" мастеркард. VISA в ВТБ встречалась редко.
Экономия должна быть экономной. Разумное решение. Лучше так, чем проценты по картам/депозитам резать.
Народ безмолвствует все громче...
Додано: П'ят 22 гру, 2017 20:52
Что я вам скажу -не пожалев по 50 грн за штуку,открыл карты Голд на 4 года каждая. На всякий случай,чтоб потом не пришлось ехать в другой город. В вашем случае перевод в другой банк в вашем городе возможно будет выгодней,чем поездка.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 20:55
Re: ВТБ Банк
Глянув - у мене майстри миттєві... А взагалі всі мої карти фіфті-фіфті віза/мастер, і один простір затесався
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 21:07
у меня Вояжи и Привелегии Визы
вот как Привелегии перкевыпустят непонятно - мне кура в кале говорила, что к мультивалютным старым счетам перевыпуск карт невозможен. Это подтвердила и туташний Саппорт. Ну посмотрим.
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Додано: Суб 23 гру, 2017 08:17
только от клиентам западло они придумали.
у меня карта работает до 06-2018.
депо у меня открыто до 15-06-2018.
я рассчитывал закончится депо и сниму с помощью карты в банкоматах.
а теперь что - ехать в другой город по карту новую?[/quote]
Ваша карта действует до конца 06.2018.
Додано: Суб 23 гру, 2017 13:03
Додано: Вів 26 гру, 2017 17:55
Уважаемый mephala!
Если на Ваше имя в VTB Банке оформлена карта платежной системы Visa, карта будет аннулирована 20.02.2018 г. и за счет Банка на Ваше имя будет выпущена карта платежной системы MasterCard. При этом, новую карту будет возможно получить на протяжении 180 календарных дней в обслуживающем отделении VTB Банка. Обращаем Ваше внимание, что счет, к которому Банком выпускается новая карта не изменяется, то есть если в качестве счета для выплаты суммы вклада и начисленных процентов в договоре банковского вклада указан карточный счет, то в дату окончания срока действия договора сумма вклада и начисленных процентов будут выплачены на указанный карточный счет. В случае отсутствия возможности обратиться в отделение VTB Банка для получения новой карты после зачисления суммы вклада и начисленных процентов на карточный счет Вы сможете осущестить перевод средств в личном кабинете Интернет-банкинга VTB Online с карточного счета на карту, открытую в VTB Банке или по реквизитам счета, открытого в другом банке на территории Украины (данная операция доступна для счетов в гривне).
Если на Ваше имя в VTB Банке оформлена карта платежной системы MasterCard и срок её действия истекает 06/18, это означает, что до 30.06.2018 года Вы можете использовать Вашу карту.
Додано: Сер 27 гру, 2017 00:07
VTB Bank
просьба ответить на мой вопрос
когда я захотел открыть допку к Привелегии (это старая Привелегия мультивалютная) мне сказали что к мультивалютным счетам выпустить новую карту щас нельзя никакую - не выпустить ни перевыпустить ни по сроку ни по утере - мол дожавают тока те, что есть и умирают. Вы мне потом эту информацию подтвердили. Как быть теперь? МНЕ ПЕРЕВЫПУСТЯТ мАСТЕРА в замер виз к мультивалютному счету ? Спасибо.
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