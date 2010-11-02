RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1196119711981199

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
116
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:12

  VTB Bank написав:Возможность выпустить новую карту к мультивалютному карточному счету отсутствует. Вы можете обратиться в отделение Банка для открытия нового карточного счета в рамках активных для оформления тарифных планов (на данный момент мультивалютные счета не открываются).
Дополнительно сообщаем, что выпуск карты платежной системы MasterCard не предусмотрен в Тарифном плане "Вояж". В связи с этим возможность использования Тарифного плана "Вояж" с помощью карты Visa будет доступна до 20.02.2018 года.


я очень рад.
но у меня есть действующий тариф с картой Виза Платинум - ві мне предлагаете теперь пойти заплатить деньги чтобы открыть новый Базовій ? я правильно понял .. у вас на сайте написано что ВСЕ .. все - это все без исключения карты Виза будут перевыпущены в карты Мастер аналогичного класса. Вы написали это публично на сайте. Будьте добры выполняйте то что написали. Там не указано про какие-либо исключения для Привелегии и Вояжа.

Или открывайте мне БЕСПЛАТНО с бестплатными картами Базовый с Платнами вместо Привелегии и Базовый с Голддой вместо Вояжа. Иначе я считаю что ваш банк меня подло обманул. + Привелегия давала внеочередное обслуживание у вас в кассе и в отделении ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 32777
З нами з: 06.08.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 5206 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 1196119711981199
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, BBC, v57 і 6 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1447, 1448, 1449
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
14487 2044678
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2017 19:47
arkavs
Альфа-Банк 1 ... 5083, 5084, 5085
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
50846 6651966
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2017 19:28
IMPRINTER
Банк Глобус 1 ... 265, 266, 267
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
2661 371270
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2017 19:11
Vuch
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (50847)
28.12.2017 19:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.