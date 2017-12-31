Додано: Чет 28 гру, 2017 18:12

VTB Bank написав: Возможность выпустить новую карту к мультивалютному карточному счету отсутствует. Вы можете обратиться в отделение Банка для открытия нового карточного счета в рамках активных для оформления тарифных планов (на данный момент мультивалютные счета не открываются).

Дополнительно сообщаем, что выпуск карты платежной системы MasterCard не предусмотрен в Тарифном плане "Вояж". В связи с этим возможность использования Тарифного плана "Вояж" с помощью карты Visa будет доступна до 20.02.2018 года. Возможность выпустить новую карту к мультивалютному карточному счету отсутствует. Вы можете обратиться в отделение Банка для открытия нового карточного счета в рамках активных для оформления тарифных планов (на данный момент мультивалютные счета не открываются).Дополнительно сообщаем, что выпуск карты платежной системы MasterCard не предусмотрен в Тарифном плане "Вояж". В связи с этим возможность использования Тарифного плана "Вояж" с помощью карты Visa будет доступна до 20.02.2018 года.

я очень рад.но у меня есть действующий тариф с картой Виза Платинум - ві мне предлагаете теперь пойти заплатить деньги чтобы открыть новый Базовій ? я правильно понял .. у вас на сайте написано что ВСЕ .. все - это все без исключения карты Виза будут перевыпущены в карты Мастер аналогичного класса. Вы написали это публично на сайте. Будьте добры выполняйте то что написали. Там не указано про какие-либо исключения для Привелегии и Вояжа.Или открывайте мне БЕСПЛАТНО с бестплатными картами Базовый с Платнами вместо Привелегии и Базовый с Голддой вместо Вояжа. Иначе я считаю что ваш банк меня подло обманул. + Привелегия давала внеочередное обслуживание у вас в кассе и в отделении ...