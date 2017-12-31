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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1196119711981199

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
116
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:12

  VTB Bank написав:Возможность выпустить новую карту к мультивалютному карточному счету отсутствует. Вы можете обратиться в отделение Банка для открытия нового карточного счета в рамках активных для оформления тарифных планов (на данный момент мультивалютные счета не открываются).
Дополнительно сообщаем, что выпуск карты платежной системы MasterCard не предусмотрен в Тарифном плане "Вояж". В связи с этим возможность использования Тарифного плана "Вояж" с помощью карты Visa будет доступна до 20.02.2018 года.


я очень рад.
но у меня есть действующий тариф с картой Виза Платинум - ві мне предлагаете теперь пойти заплатить деньги чтобы открыть новый Базовій ? я правильно понял .. у вас на сайте написано что ВСЕ .. все - это все без исключения карты Виза будут перевыпущены в карты Мастер аналогичного класса. Вы написали это публично на сайте. Будьте добры выполняйте то что написали. Там не указано про какие-либо исключения для Привелегии и Вояжа.

Или открывайте мне БЕСПЛАТНО с бестплатными картами Базовый с Платнами вместо Привелегии и Базовый с Голддой вместо Вояжа. Иначе я считаю что ваш банк меня подло обманул. + Привелегия давала внеочередное обслуживание у вас в кассе и в отделении ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 06:05

  IMPRINTER написав:
  VTB Bank написав:Возможность выпустить новую карту к мультивалютному карточному счету отсутствует. Вы можете обратиться в отделение Банка для открытия нового карточного счета в рамках активных для оформления тарифных планов (на данный момент мультивалютные счета не открываются).
Дополнительно сообщаем, что выпуск карты платежной системы MasterCard не предусмотрен в Тарифном плане "Вояж". В связи с этим возможность использования Тарифного плана "Вояж" с помощью карты Visa будет доступна до 20.02.2018 года.


я очень рад.
но у меня есть действующий тариф с картой Виза Платинум - ві мне предлагаете теперь пойти заплатить деньги чтобы открыть новый Базовій ? я правильно понял .. у вас на сайте написано что ВСЕ .. все - это все без исключения карты Виза будут перевыпущены в карты Мастер аналогичного класса. Вы написали это публично на сайте. Будьте добры выполняйте то что написали. Там не указано про какие-либо исключения для Привелегии и Вояжа.

Или открывайте мне БЕСПЛАТНО с бестплатными картами Базовый с Платнами вместо Привелегии и Базовый с Голддой вместо Вояжа. Иначе я считаю что ваш банк меня подло обманул. + Привелегия давала внеочередное обслуживание у вас в кассе и в отделении ...
вас банки стали подло обманывать,и этот не первый.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:52

  IMPRINTER написав:
  VTB Bank написав:Возможность выпустить новую карту к мультивалютному карточному счету отсутствует. Вы можете обратиться в отделение Банка для открытия нового карточного счета в рамках активных для оформления тарифных планов (на данный момент мультивалютные счета не открываются).
Дополнительно сообщаем, что выпуск карты платежной системы MasterCard не предусмотрен в Тарифном плане "Вояж". В связи с этим возможность использования Тарифного плана "Вояж" с помощью карты Visa будет доступна до 20.02.2018 года.


я очень рад.
но у меня есть действующий тариф с картой Виза Платинум - ві мне предлагаете теперь пойти заплатить деньги чтобы открыть новый Базовій ? я правильно понял .. у вас на сайте написано что ВСЕ .. все - это все без исключения карты Виза будут перевыпущены в карты Мастер аналогичного класса. Вы написали это публично на сайте. Будьте добры выполняйте то что написали. Там не указано про какие-либо исключения для Привелегии и Вояжа.

Или открывайте мне БЕСПЛАТНО с бестплатными картами Базовый с Платнами вместо Привелегии и Базовый с Голддой вместо Вояжа. Иначе я считаю что ваш банк меня подло обманул. + Привелегия давала внеочередное обслуживание у вас в кассе и в отделении ...


Уважаемый IMPRINTER!

Ответ на Ваш вопрос направлен в личные сообщения.
VTB Bank
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 02:06

VTB Bank ..таак...не шушукаться там в уголке )) ответ в студию !) :wink:
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 10:08

Банк отримав попередження від НБУ

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=1103935
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:56

  greenozon написав:Банк отримав попередження від НБУ

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=1103935


Попередження только о публичных деятелях. Там еще Ощад с Тасей - и больше нарушений.
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 16:19

Поздравляю всех сотрудников ВТБ с наступающим. Конечно всегда есть к чему стремиться,но в целом достойный и надежный банк,с которым приятно иметь дело.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 16:53

  LuckyG написав:Поздравляю всех сотрудников ВТБ с наступающим. Конечно всегда есть к чему стремиться,но в целом достойный и надежный банк,с которым приятно иметь дело.

Приєднуюся до привітаннь. Банка пристойна! Тре Чахлику кремлівському яйка прищемити і відновлювати дружню співпрацю з кумом - москалем! :) Звісно, за умови гідних ставок, жирних кешбеків, кредиток з вічним грейсом! :D
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:48

  LuckyG написав:Поздравляю всех сотрудников ВТБ с наступающим. Конечно всегда есть к чему стремиться,но в целом достойный и надежный банк,с которым приятно иметь дело.


Приєднююсь до поздоровлень з наступаючим 2018р!
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:36

Re: ВТБ Банк

Солидарен со всеми!
В новом году банку стать еще лучше на радость клиенту и не терять своего достойного уровня одного из лучших банков!
Black Jack - White Business
ruvex
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