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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1197119811991200

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
116
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 13:34

Re: ВТБ Банк

Присоединяюсь к вышесказанному! С Новым годом!
Vuch
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 15:19

Поздравляю с Новым годом-СОБАКИ :)

Желаю форумчанам счастья, здоровья, удачи и финансового благополучия.



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Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:38

Всех с Новым годом!Желаю всем здоровья и профита в долларах! 8) Продолжаем делиться своими знаниями,мнениями,для этого и нужен форум.Думаю,этот форум по праву можно назвать лучшим форумом по банкам,по крайней мере.
Scotch
 
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