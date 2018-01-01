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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 січ, 2018 13:34
Re: ВТБ Банк
Присоединяюсь к вышесказанному! С Новым годом!
Додано: Пон 01 січ, 2018 15:19
Додано: Пон 01 січ, 2018 20:38
Всех с Новым годом!Желаю всем здоровья и профита в долларах! Продолжаем делиться своими знаниями,мнениями,для этого и нужен форум.Думаю,этот форум по праву можно назвать лучшим форумом по банкам,по крайней мере.
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