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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 січ, 2018 13:34
Re: ВТБ Банк
Присоединяюсь к вышесказанному! С Новым годом!
Додано: Пон 01 січ, 2018 15:19
Додано: Пон 01 січ, 2018 20:38
Всех с Новым годом!Желаю всем здоровья и профита в долларах! Продолжаем делиться своими знаниями,мнениями,для этого и нужен форум.Думаю,этот форум по праву можно назвать лучшим форумом по банкам,по крайней мере.
Додано: Пон 01 січ, 2018 22:19
На цьому форумі дуже багато толкових людей, що не кремпуються ділитись власним прожитими досвідом і наступленими граблями = це неоціненна інфа
та й загалом цільове комьюніті по інтересах.
PS Вмєсте весело шагать..
Додано: Сер 03 січ, 2018 16:08
Уважаемые Клиенты!
Благодарим вас за поздравления! VTB Банк также поздравляет вас с Новогодними праздниками. Надеемся, Новый год принесет Вам только новые достижения и финансовое благополучие!
Додано: Сер 03 січ, 2018 17:19
Не работает пополнение через терминалы Изипей карсчетов ВТБ
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 03 січ, 2018 18:18
Спасибо)
Додано: Сер 03 січ, 2018 22:02
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в ВТБ покупать и продавать безналичный доллар? Фактически как перевод между своими картами посредством банкинга, но с конвертацией из UAH в USD и обратно.
Народ безмолвствует все громче...
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