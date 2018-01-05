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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:14
chipmunk написав:
Та доки принесу, якщо трабли тільки в цьому
если речь возврата депо то депо должно быть возвращено на счет открытый на имя клиента.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:03
Слух ходит, что до марта останется всего четыре отделения на всю страну. В Харькове в феврале закроют два, оставят одно на Чернышевского. Да и то только до конца года вряд ли протянет.
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Alessandr1974
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:12
Alessandr1974 написав:
Слух ходит, что до марта останется всего четыре отделения на всю страну. В Харькове в феврале закроют два, оставят одно на Чернышевского
. Да и то только до конца года вряд ли протянет.
улицы Чернышевского
в Харькове - есть ул. Чернышевская
ну а если серьезно, то держать 3 отделения в радиусе 100 м. одно от другого глупо .... закрыли отдаленные отделения но оставили три между которыми 10 минут пешком ...
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Додано: Суб 06 січ, 2018 07:46
greenozon написав:
Фініта ля комедія
сьогодні дізнався що ВТБ готується згортати мережу (і так по-одиноких) відділень
в Західній Україні
скоро мають прийти СМС-ки клієнтам,
у Львові єдине відділення згортається орієнтовно за місяць+-
Що робити?
алгоритм подібний як описували на сторінках БМ-у.
Банк безкоштовно по закінченню депо клієнтів перекаже кошти + зароблені % на поточний валюний рахунок в іншому укр.банку. Відповідно кожен має занести реквізити куди переказувати.
Карт-рахунок не рекомендуєтсья (можливий % приймаючого банку)
отаке от..
На пумбу обратите внимание.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 06 січ, 2018 10:19
ризиковано, враховуючи як зараз держава притискає Рінатку (взяти хоча б то й же Укртелеком етц)
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greenozon
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