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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1200120112021203

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
116
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:14

  chipmunk написав:Та доки принесу, якщо трабли тільки в цьому


если речь возврата депо то депо должно быть возвращено на счет открытый на имя клиента.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:03

Слух ходит, что до марта останется всего четыре отделения на всю страну. В Харькове в феврале закроют два, оставят одно на Чернышевского. Да и то только до конца года вряд ли протянет.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:12

  Alessandr1974 написав:Слух ходит, что до марта останется всего четыре отделения на всю страну. В Харькове в феврале закроют два, оставят одно на Чернышевского. Да и то только до конца года вряд ли протянет.


улицы Чернышевского в Харькове - есть ул. Чернышевская

ну а если серьезно, то держать 3 отделения в радиусе 100 м. одно от другого глупо .... закрыли отдаленные отделения но оставили три между которыми 10 минут пешком ...
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 07:46

  greenozon написав:Фініта ля комедія

сьогодні дізнався що ВТБ готується згортати мережу (і так по-одиноких) відділень
в Західній Україні
скоро мають прийти СМС-ки клієнтам,
у Львові єдине відділення згортається орієнтовно за місяць+-

Що робити?
алгоритм подібний як описували на сторінках БМ-у.

Банк безкоштовно по закінченню депо клієнтів перекаже кошти + зароблені % на поточний валюний рахунок в іншому укр.банку. Відповідно кожен має занести реквізити куди переказувати.
Карт-рахунок не рекомендуєтсья (можливий % приймаючого банку)

отаке от..

:shock:

На пумбу обратите внимание.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 10:19

ризиковано, враховуючи як зараз держава притискає Рінатку (взяти хоча б то й же Укртелеком етц)
greenozon
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  #<1 ... 1200120112021203
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