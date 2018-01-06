Додано: Суб 06 січ, 2018 20:09
Sanio написав: slasva написав:
Тут бы банку стоило всетаки предусмотреть отправку карт по почте или с каким то другим банком заключить договор, у которого хорошо развита сеть отделений. Думаю много клиентов бы осталось с регионов, где закрыты отделения, а то так сам банк заставляет уходить клиентов.
Скорее это нынешняя стратегия банка - избавляться от физиков и ненужных банку пасивов
Не особо. Просто сворачивая сеть уменьшают клиентскую базу. А ставки на уровне все ещп держат. Огромный плюс депо пополняемые.
Щось мені з ТАС "щастить"