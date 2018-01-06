|
|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 січ, 2018 20:09
Sanio написав: slasva написав:
Тут бы банку стоило всетаки предусмотреть отправку карт по почте или с каким то другим банком заключить договор, у которого хорошо развита сеть отделений. Думаю много клиентов бы осталось с регионов, где закрыты отделения, а то так сам банк заставляет уходить клиентов.
Скорее это нынешняя стратегия банка - избавляться от физиков и ненужных банку пасивов
Не особо. Просто сворачивая сеть уменьшают клиентскую базу. А ставки на уровне все ещп держат. Огромный плюс депо пополняемые.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 12400
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 975 раз.
- Подякували: 1032 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 січ, 2018 20:59
lubarec написав:
ВТБ-я с тобой,ты лутший.
Какая банка - такие и клиенты
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 січ, 2018 12:06
лутший ....
в Черкассах пока работают. выходить пока не думаю
-
brainybird
-
-
- Повідомлень: 528
- З нами з: 13.03.14
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 січ, 2018 12:39
А было бы куда выходить...
Условия ВТБ вне конкуренции.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 12400
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 975 раз.
- Подякували: 1032 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 січ, 2018 12:50
brainybird написав:
в Черкассах пока работают. выходить пока не думаю
Аналогично!
-
Vuch
-
-
- Повідомлень: 320
- З нами з: 04.03.09
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 січ, 2018 13:12
BBC написав:
А было бы куда выходить...
Условия ВТБ вне конкуренции.
скажем так - ставки у всех копеечные и тут уже, что доходность в одном банке будет 1 коп., а во втором аж 2 копейки не смотря на то, что это как бы в два раза больше - все равно это кошкины слезы ... мне что 1 что 2 что 3 что 4 процента - это одинаковая по сути доходность (нулевая) и не являться существенным мотиватором для выбора банка.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 32927
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 5226 раз.
-
- Профіль
-
-
9
3
2
Додано: Нед 07 січ, 2018 13:24
IMPRINTER написав: BBC написав:
А было бы куда выходить...
Условия ВТБ вне конкуренции.
скажем так - ставки у всех копеечные и тут уже, что доходность в одном банке будет 1 коп., а во втором аж 2 копейки не смотря на то, что это как бы в два раза больше - все равно это кошкины слезы ... мне что 1 что 2 что 3 что 4 процента - это одинаковая по сути доходность (нулевая) и не являться существенным мотиватором для выбора банка.
Не ставка, а возможность пополнения.
Сейчас вот пополняю гривну под 19%, а бакс под 7,5%.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 12400
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 975 раз.
- Подякували: 1032 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8449
|1254243
|
|
|2408
|437328
|
Суб 06 січ, 2018 14:08
BBC
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|14545
|2053237
|
Суб 06 січ, 2018 12:44
BBC
реклама
|