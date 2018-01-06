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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1201120212031204

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
116
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 20:09

  Sanio написав:
  slasva написав:Тут бы банку стоило всетаки предусмотреть отправку карт по почте или с каким то другим банком заключить договор, у которого хорошо развита сеть отделений. Думаю много клиентов бы осталось с регионов, где закрыты отделения, а то так сам банк заставляет уходить клиентов.

Скорее это нынешняя стратегия банка - избавляться от физиков и ненужных банку пасивов

Не особо. Просто сворачивая сеть уменьшают клиентскую базу. А ставки на уровне все ещп держат. Огромный плюс депо пополняемые.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 20:59

  lubarec написав:ВТБ-я с тобой,ты лутший.

Какая банка - такие и клиенты
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:06

Re: ВТБ Банк

лутший ....

в Черкассах пока работают. выходить пока не думаю
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:39

А было бы куда выходить...
Условия ВТБ вне конкуренции.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:50

  brainybird написав:в Черкассах пока работают. выходить пока не думаю

Аналогично!
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 13:12

  BBC написав:А было бы куда выходить...
Условия ВТБ вне конкуренции.


скажем так - ставки у всех копеечные и тут уже, что доходность в одном банке будет 1 коп., а во втором аж 2 копейки не смотря на то, что это как бы в два раза больше - все равно это кошкины слезы ... мне что 1 что 2 что 3 что 4 процента - это одинаковая по сути доходность (нулевая) и не являться существенным мотиватором для выбора банка.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 13:24

  IMPRINTER написав:
  BBC написав:А было бы куда выходить...
Условия ВТБ вне конкуренции.


скажем так - ставки у всех копеечные и тут уже, что доходность в одном банке будет 1 коп., а во втором аж 2 копейки не смотря на то, что это как бы в два раза больше - все равно это кошкины слезы ... мне что 1 что 2 что 3 что 4 процента - это одинаковая по сути доходность (нулевая) и не являться существенным мотиватором для выбора банка.

Не ставка, а возможность пополнения.
Сейчас вот пополняю гривну под 19%, а бакс под 7,5%.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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