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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:26
greenozon написав: ruvex написав:
Зиждется, что валюте в стране не место. Иначе поделят.
Держава буде шукати 3 млрд (для віддачі по боргам)
один із планів - позичити в валюто-депошників
Ну це зрозуміло, не в себе любимих їм шукати
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