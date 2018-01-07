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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1203120412051206

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
116
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:26

  greenozon написав:
  ruvex написав:Зиждется, что валюте в стране не место. Иначе поделят.


Держава буде шукати 3 млрд (для віддачі по боргам)
один із планів - позичити в валюто-депошників :)


Ну це зрозуміло, не в себе любимих їм шукати :)
Meridian
 
Повідомлень: 790
З нами з: 09.04.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 193 раз.
 
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  #<1 ... 1203120412051206
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