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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1204120512061207

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
116
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 18:06

  IMPRINTER написав:Nighthawk

у нас уже начали готовить нашу губернаторшу Светличную к выборам с целью оттягивания голосов у Юли - ну в первую очередь женского лектората )


Это несерьёзно. Выкинутые бабки на ветер.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 18:06

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Nighthawk

у нас уже начали готовить нашу губернаторшу Светличную к выборам с целью оттягивания голосов у Юли - ну в первую очередь женского лектората )

А кого там у вас слід підтримати на виборах? :wink:


всмысле у нас?
губернаторов не выбирают, а назначают ... хотя щас типа по конкурсу - но мы та знаем, что такое в нашей стране конкурс )
а президентские они как бы общеукраинские ... какие они будут срочные или досрочные это непонятно, но что что Пете на ноги будет наступать Юля и кто-то из Опоблока это понятно ... вот и делают клонов, чтоб оттянуть голоса - методика как бы проверенная.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 18:11

IMPRINTER, замість Світличної кого слід підтримувати?
Юлію Володимирівну?
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 18:17

  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, замість Світличної кого слід підтримувати?
Юлію Володимирівну?


ну понятно что продукт-оригинал ... не за светлый же цвет волос и косу голосуют ... но кто голосует за светловолосую амбициозную бабу с яйцами - для тех затачивают клона. ну и помоложе на 15 лет.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 18:23

  IMPRINTER написав:
  -VICTOR- написав:IMPRINTER .эм.... :roll: как начали готовить ?) косу ей заплели ? :P


да, работают имиджмейкеры.

..ага ..то есть работают по проверенной схеме :D коса ...коляска и т.д. :P
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 23:18

Re: ВТБ Банк

Думаю сидеть в ВТБ до окончания относительно жирных столбов. А там уже смотреть. Осенью начнётся предвыборная коррида. А дальше по ситуации.
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