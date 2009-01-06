Это несерьёзно. Выкинутые бабки на ветер.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 січ, 2018 18:06
Додано: Пон 08 січ, 2018 18:06
всмысле у нас?
губернаторов не выбирают, а назначают ... хотя щас типа по конкурсу - но мы та знаем, что такое в нашей стране конкурс )
а президентские они как бы общеукраинские ... какие они будут срочные или досрочные это непонятно, но что что Пете на ноги будет наступать Юля и кто-то из Опоблока это понятно ... вот и делают клонов, чтоб оттянуть голоса - методика как бы проверенная.
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Додано: Пон 08 січ, 2018 18:11
IMPRINTER, замість Світличної кого слід підтримувати?
Юлію Володимирівну?
Додано: Пон 08 січ, 2018 18:17
ну понятно что продукт-оригинал ... не за светлый же цвет волос и косу голосуют ... но кто голосует за светловолосую амбициозную бабу с яйцами - для тех затачивают клона. ну и помоложе на 15 лет.
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Додано: Пон 08 січ, 2018 18:23
Додано: Пон 08 січ, 2018 23:18
Re: ВТБ Банк
Думаю сидеть в ВТБ до окончания относительно жирных столбов. А там уже смотреть. Осенью начнётся предвыборная коррида. А дальше по ситуации.
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