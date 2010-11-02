За наявного політичного режиму. Зміниться влада, пожвавиться еконоіка, то, можливо, банк й перегляне свою позицію щодо згортання бізнесу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 січ, 2018 11:41
За наявного політичного режиму. Зміниться влада, пожвавиться еконоіка, то, можливо, банк й перегляне свою позицію щодо згортання бізнесу.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 09 січ, 2018 12:00
Додано: Вів 09 січ, 2018 12:03
Re: ВТБ Банк
Продадуть частинами, тихцем, залишиться одне відділення про всяк випадок. Хіба що тігіпці знадобиться, судячи з його експансії
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 09 січ, 2018 12:09
Додано: Вів 09 січ, 2018 12:14
Re: ВТБ Банк
Самі підуть, читайте останні кілька сторінок
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Вів 09 січ, 2018 13:31
Re: ВТБ Банк
Кому війна а кому мати рідна (с)
надіюсь усім зрозуміло чому кілька годинне АТО (із полумяних обіцянок Пєці) перетворилось на багаторічну криваву канонаду?
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Додано: Вів 09 січ, 2018 14:48
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