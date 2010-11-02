RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1205120612071208

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
116
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 11:41

  Квесторе_поверніться написав:В банки перспектив в Україні немає.

За наявного політичного режиму. Зміниться влада, пожвавиться еконоіка, то, можливо, банк й перегляне свою позицію щодо згортання бізнесу.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12405
З нами з: 12.08.10
Подякував: 975 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:00

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:В банки перспектив в Україні немає.

За наявного політичного режиму. Зміниться влада, пожвавиться еконоіка, то, можливо, банк й перегляне свою позицію щодо згортання бізнесу.

Ця війна надовго. :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23728
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:03

Re: ВТБ Банк

Продадуть частинами, тихцем, залишиться одне відділення про всяк випадок. Хіба що тігіпці знадобиться, судячи з його експансії
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7338
З нами з: 15.04.09
Подякував: 340 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:09

  chipmunk написав:Продадуть частинами, тихцем, залишиться одне відділення про всяк випадок. Хіба що тігіпці знадобиться, судячи з його експансії

Так активи вже розпродують...а депофізики залишаться тільки Кияни...та й тих проженуть...мабуть.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23728
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:14

Re: ВТБ Банк

Самі підуть, читайте останні кілька сторінок
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7338
З нами з: 15.04.09
Подякував: 340 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:31

Re: ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:Ця війна надовго.


Кому війна а кому мати рідна (с)

надіюсь усім зрозуміло чому кілька годинне АТО (із полумяних обіцянок Пєці) перетворилось на багаторічну криваву канонаду?
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1476
З нами з: 01.06.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:48

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ця війна надовго.


Кому війна а кому мати рідна (с)

надіюсь усім зрозуміло чому кілька годинне АТО (із полумяних обіцянок Пєці) перетворилось на багаторічну криваву канонаду?

Тут вирішальна роль не Пєці а супостата. :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23728
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1205120612071208
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost, maxim2014, Support BForward, Ukrsotsbank, vitaliy1111, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 2961, 2962, 2963
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
29623 3644062
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 січ, 2018 14:40
Квесторе_поверніться
Банк Глобус 1 ... 267, 268, 269
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
2681 375629
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 січ, 2018 14:21
sens
А-Банк 1 ... 844, 845, 846
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
8457 1256185
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 січ, 2018 13:35
greenozon
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3129)
09.01.2018 14:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.