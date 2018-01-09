|
|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 січ, 2018 16:07
chipmunk написав:
Останній рік доводить, що таки супостат, чи принаймі 'ситуативний союзник', так це звуть
Тем кто думает уже более-менее понятно что к чему уже пару лет так точно. А тем,кто думать отказывается-бесполезно что-то объяснять и аргументировать.
-
LuckyG
-
-
- Повідомлень: 338
- З нами з: 24.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2018 16:13
LuckyG написав: chipmunk написав:
Останній рік доводить, що таки супостат, чи принаймі 'ситуативний союзник', так це звуть
Тем кто думает уже более-менее понятно что к чему уже пару лет так точно. А тем,кто думать отказывается-бесполезно что-то объяснять и аргументировать.
Хоч це не по темі банки...можете привести 3 аргумента?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 23737
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2018 17:41
Квесторе_поверніться написав: LuckyG написав: chipmunk написав:
Останній рік доводить, що таки супостат, чи принаймі 'ситуативний союзник', так це звуть
Тем кто думает уже более-менее понятно что к чему уже пару лет так точно. А тем,кто думать отказывается-бесполезно что-то объяснять и аргументировать.
Хоч це не по темі банки...можете привести 3 аргумента?
Могу их приводить от забора до обеда. Но не вижу смысла и объясню почему-если вы этого не видите сами,то лишь по той причине,что видеть не желаете. А если человек отказывается по любым причинам оценивать то,что он видит объективно и адекватно-любые аргументы бесполезны. И еще глупее тратить на это время.
-
LuckyG
-
-
- Повідомлень: 338
- З нами з: 24.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2018 21:08
LuckyG, ні так ні.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 23737
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2018 22:53
VTB Bank
ВіТіБі, привіт!
Зі святами зимовими!
А мені бали глобал бонус не перерахували за оплату картою Вояж...
Платив 27.12.2017 і 28.12.2017. Дайте чарівного пєндєля кому треба!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 24561
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1377 раз.
- Подякували: 1844 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2018 23:06
Козак-характерник написав:VTB Bank
ВіТіБі, привіт!
Зі святами зимовими!
А мені бали глобал бонус не перерахували за оплату картою Вояж...
Платив 27.12.2017 і 28.12.2017. Дайте чарівного пєндєля кому треба!
уже баллы не начисляют ... написано - начислени прекращено ... потратить, то тчоч было начислено ранее надо до февраля.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33001
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 5235 раз.
-
- Профіль
-
-
9
3
2
Додано: Вів 09 січ, 2018 23:25
IMPRINTER написав: Козак-характерник написав:VTB Bank
ВіТіБі, привіт!
Зі святами зимовими!
А мені бали глобал бонус не перерахували за оплату картою Вояж...
Платив 27.12.2017 і 28.12.2017. Дайте чарівного пєндєля кому треба!
уже баллы не начисляют ... написано - начислени прекращено ... потратить, то тчоч было начислено ранее надо до февраля.
Де написано? З якого числа не нараховують?
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 24561
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1377 раз.
- Подякували: 1844 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2018 23:28
Козак-характерник
я так это понял ) может не прав )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33001
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 5235 раз.
-
- Профіль
-
-
9
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|51300
|6706265
|
Сер 10 січ, 2018 01:28
2XL
|
|8470
|1257377
|
|
|29628
|3644816
|
реклама
|