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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1206120712081209

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
116
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 16:07

  chipmunk написав:Останній рік доводить, що таки супостат, чи принаймі 'ситуативний союзник', так це звуть

Тем кто думает уже более-менее понятно что к чему уже пару лет так точно. А тем,кто думать отказывается-бесполезно что-то объяснять и аргументировать.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 16:13

  LuckyG написав:
  chipmunk написав:Останній рік доводить, що таки супостат, чи принаймі 'ситуативний союзник', так це звуть

Тем кто думает уже более-менее понятно что к чему уже пару лет так точно. А тем,кто думать отказывается-бесполезно что-то объяснять и аргументировать.

Хоч це не по темі банки...можете привести 3 аргумента?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:41

  Квесторе_поверніться написав:
  LuckyG написав:
  chipmunk написав:Останній рік доводить, що таки супостат, чи принаймі 'ситуативний союзник', так це звуть

Тем кто думает уже более-менее понятно что к чему уже пару лет так точно. А тем,кто думать отказывается-бесполезно что-то объяснять и аргументировать.

Хоч це не по темі банки...можете привести 3 аргумента?

Могу их приводить от забора до обеда. Но не вижу смысла и объясню почему-если вы этого не видите сами,то лишь по той причине,что видеть не желаете. А если человек отказывается по любым причинам оценивать то,что он видит объективно и адекватно-любые аргументы бесполезны. И еще глупее тратить на это время.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 21:08

LuckyG, ні так ні.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 22:53

VTB Bank ВіТіБі, привіт! :P Зі святами зимовими! :D А мені бали глобал бонус не перерахували за оплату картою Вояж... :( Платив 27.12.2017 і 28.12.2017. Дайте чарівного пєндєля кому треба! :D
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:06

  Козак-характерник написав:VTB Bank ВіТіБі, привіт! :P Зі святами зимовими! :D А мені бали глобал бонус не перерахували за оплату картою Вояж... :( Платив 27.12.2017 і 28.12.2017. Дайте чарівного пєндєля кому треба! :D


уже баллы не начисляют ... написано - начислени прекращено ... потратить, то тчоч было начислено ранее надо до февраля.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:25

  IMPRINTER написав:
  Козак-характерник написав:VTB Bank ВіТіБі, привіт! :P Зі святами зимовими! :D А мені бали глобал бонус не перерахували за оплату картою Вояж... :( Платив 27.12.2017 і 28.12.2017. Дайте чарівного пєндєля кому треба! :D


уже баллы не начисляют ... написано - начислени прекращено ... потратить, то тчоч было начислено ранее надо до февраля.

Де написано? З якого числа не нараховують?
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:28

Козак-характерник

я так это понял ) может не прав )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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  #<1 ... 1206120712081209
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