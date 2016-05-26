Додано: Чет 11 січ, 2018 21:17

Квесторе_поверніться написав: VTB Bank, ходять слухи що західні терени Неньки покидаєте...вслід за братиком БМ.

Правда? , ходять слухи що західні терени Неньки покидаєте...вслід за братиком БМ.Правда?

Мне пришла СМС, что мое обслуживание переводят в Киев, вопрос правда возник, неужели ВТБ Банк не знал о этом три недели назад, зачем я тратил время и писал заяву на перевод в Николаев с Одессы когда у нас перед НГ закрылось отделение, а теперь закрывают и НиколаевКак всегда вроде чуток не в тему, но вспомнилось {Фейк или НетКогда Арнольд Шварценеггер был губернатором Калифорнии его пригласили на открытие отеля в Колумбусе, штат Огайо. Владельцы отеля тогда заявили ему, что он почётный клиент отеля и всякий раз, когда он посчитает нужным, ему совершенно бесплатно будет предоставляться номер. Когда же он ушёл с поста губернатора и явился в отель уже как рядовой гражданин ему было отказано в бесплатном номере, требуя оплату, поскольку их отель пользуется большим спросом. Тогда он расстелил спальный мешок и улёгся на ночлег под своей бронзовой статуей разместив потом фото в интернете с грустью написал: "-".Он принес спальный мешок и спал под статуей, объяснив, что хочет донести людям следующее - "Когда я был на важной должности, они всегда хвалили меня, когда я потерял эту должность, они забыли обо мне и не выполнили своих обещаний. Не верьте вашим должностям, или суммам денег, ни вашей силе, ни вашей интеллигентности,".