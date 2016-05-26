Козак-характерник написав:
Я про те і казав Імпрінтеру, що ніде не було сказано про припинення нарахування бонусів. Вам теж не нарахували бонуси?
Бугаг@,с праздниками однако!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 січ, 2018 07:29
Бугаг@,с праздниками однако!
никому не верю
Додано: Чет 11 січ, 2018 12:12
Re: ВТБ Банк
Друзья, вопрос оставаться ли по гривнедепо если закроют отделение. Есть скарбничка в грн, депо 18%, текущего нет.
Правильно ли я понимаю, пополнять депо по СЕП как выше обсуждалось - это перевод по реквизитам? Например c Приват24 перевод в ВТБ с уни карты будет 1% ? Какие есть лимиты на сумму за раз, в день? в каких банках выгоднее?
И обратно перевод в ВТБ ИБ со скарбнички на мой счет в другом банке - будет стоить 0.5%? Есть ли здесь тоже лимиты за раз, в день? Спасибо!
Додано: Чет 11 січ, 2018 17:58
Уважаемые Клиенты!
Бонусы по программе «Global Bonus» будут начисляться и будут доступны для использования до 20.02.2018 года включительно.
Бонусы, которые не были начислены за операции, проведенные с 26.12.2017 года, будут доначислены и отображены в личном кабинете «Global Bonus» в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства!
Додано: Чет 11 січ, 2018 18:42
Файно...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Чет 11 січ, 2018 19:19
Уважаемый keep!
Зачисление средств на депозитный счет в гривне возможно при условии совпадения валюты. Для пополнения вклада в гривне со счета, открытого в другом банке Украины, необходимо заполнять реквизиты депозитного счета, получить которые возможно в обслуживающем отделении VTB Банка и/или по телефонам круглосуточной Горячей линии VTB Банка.
Дополнительно сообщаем, что со стороны VTB Банка комиссия за безналичное зачисление средств на депозитный счет не взимается, при этом предусмотрены ограничения по сумме пополнения вкладов на протяжении календарного месяца: для вкладов в гривне - от 200 до 200000 UAH; для вкладов в иностраной валюте – от 10 до 10000 USD/EUR. Также со стороны банка, со счета в котором будут отправляться средства, могут взиматься комиссии за осуществление такого перевода.
Также информируем, что при переводе средств с Депозитной карты «Скарбнычка» на счет, открытый в другом банке Украины, через личный кабинет Интернет-банкинга VTB Online, со стороны VTB Банка взимается комиссия в размере 0,5% минимум 5 грн за одну операцию перевода средств. При этом Банком установлено ограничение по сумме перевода за пределы Банка в сутки в размере 8000 грн, для изменения размера данного лимита Вы можете обратиться по телефонам круглосуточной Горячей линии Банка. Акцентируем Ваше внимание, что максимальная сумма, которую возможно перевести на счет, открытый в другом Банке Украины, составляет 149999 гривен в сутки.
Контактне телефоны Горячей линии Банка для получения более детальной информации: 0 800 50 77 60 (бесплатно по территории Украины) или +38 044 499 88 88 (для звонков из-за рубежа).
Додано: Чет 11 січ, 2018 20:58
VTB Bank, ходять слухи що західні терени Неньки покидаєте...вслід за братиком БМ.
Правда?
Додано: Чет 11 січ, 2018 21:17
Мне пришла СМС, что мое обслуживание переводят в Киев, вопрос правда возник, неужели ВТБ Банк не знал о этом три недели назад, зачем я тратил время и писал заяву на перевод в Николаев с Одессы когда у нас перед НГ закрылось отделение, а теперь закрывают и Николаев
Как всегда вроде чуток не в тему, но вспомнилось {Фейк или Нет }
Когда Арнольд Шварценеггер был губернатором Калифорнии его пригласили на открытие отеля в Колумбусе, штат Огайо. Владельцы отеля тогда заявили ему, что он почётный клиент отеля и всякий раз, когда он посчитает нужным, ему совершенно бесплатно будет предоставляться номер. Когда же он ушёл с поста губернатора и явился в отель уже как рядовой гражданин ему было отказано в бесплатном номере, требуя оплату, поскольку их отель пользуется большим спросом. Тогда он расстелил спальный мешок и улёгся на ночлег под своей бронзовой статуей разместив потом фото в интернете с грустью написал: "- как изменились времена".
Он принес спальный мешок и спал под статуей, объяснив, что хочет донести людям следующее - "Когда я был на важной должности, они всегда хвалили меня, когда я потерял эту должность, они забыли обо мне и не выполнили своих обещаний. Не верьте вашим должностям, или суммам денег, ни вашей силе, ни вашей интеллигентности, ничто не вечно".
Додано: Чет 11 січ, 2018 22:27
Михалыч А почему не в Херсон? Ведь гораздо ближе Киева? Или в Херсоне тоже скоро закроют отделение, поэтому всех сразу на Киев направляют?
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