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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
116
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:22

  IMPRINTER написав:
я с 25% скидки продавал

Віддам з 25% дисконтом тому, хто оптом забере ще 3 сертифікати Ватсон. Ітого 300 грн за талон на пальне 100 грн + 3 сертифікати Ватсон по 100 грн.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Подякували: 1844 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:23

  Козак-характерник написав:
  IMPRINTER написав:
я с 25% скидки продавал

Віддам з 25% дисконтом тому, хто оптом забере ще 3 сертифікати Ватсон. Ітого 300 грн за талон на пальне 100 грн + 3 сертифікати Ватсон по 100 грн.


это что опт по твоему? не смеши ) на 400 грн. )
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IMPRINTER
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Повідомлень: 33128
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:31

  IMPRINTER написав:это что опт по твоему? не смеши ) на 400 грн. )

Маємо те що маємо... :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 24581
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1380 раз.
Подякували: 1844 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:09

Все эти серты можно смело умножать на 0,5
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:12

  BBC написав:Гланое ставки. Согласен на одно отделение и нормальный ИБ. Тем более их приложение для мобильного не хуже МОНО, но тарифы нужны без лишних коммисий. Шаровой вход уже есть через терминальные сети и выход через карты. Но безнал дороговат.

Ставки само - собой. :)
Вот бесплатный СЕП именно сгодился бы. Тогда пусть хоть на альфа-центавра переносят.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлень: 5783
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:42

  ruvex написав:
  BBC написав:Гланое ставки. Согласен на одно отделение и нормальный ИБ. Тем более их приложение для мобильного не хуже МОНО, но тарифы нужны без лишних коммисий. Шаровой вход уже есть через терминальные сети и выход через карты. Но безнал дороговат.

Ставки само - собой. :)
Вот бесплатный СЕП именно сгодился бы. Тогда пусть хоть на альфа-центавра переносят.

Я думал оставаться в гривне, но если посчитать то 2-2.5% разницы с конкурентами (18% мои столбы минус 15.9-15.5% в других банках) еле покрывают 0.5% вывода по СЕП со скарбнички. Так что смысл оставаться?
keep
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 01:28

Всех с наступающим :)

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Михалыч
 
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