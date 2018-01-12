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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:22
IMPRINTER написав:
я с 25% скидки продавал
Віддам з 25% дисконтом тому, хто оптом забере ще 3 сертифікати Ватсон. Ітого 300 грн за талон на пальне 100 грн + 3 сертифікати Ватсон по 100 грн.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:23
Козак-характерник написав: IMPRINTER написав:
я с 25% скидки продавал
Віддам з 25% дисконтом тому, хто оптом забере ще 3 сертифікати Ватсон. Ітого 300 грн за талон на пальне 100 грн + 3 сертифікати Ватсон по 100 грн.
это что опт по твоему? не смеши ) на 400 грн. )
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:31
IMPRINTER написав:
это что опт по твоему? не смеши ) на 400 грн. )
Маємо те що маємо...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:09
Все эти серты можно смело умножать на 0,5
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mustbe
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:12
BBC написав:
Гланое ставки. Согласен на одно отделение и нормальный ИБ. Тем более их приложение для мобильного не хуже МОНО, но тарифы нужны без лишних коммисий. Шаровой вход уже есть через терминальные сети и выход через карты. Но безнал дороговат.
Ставки само - собой.
Вот бесплатный СЕП именно сгодился бы. Тогда пусть хоть на альфа-центавра переносят.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:42
ruvex написав: BBC написав:
Гланое ставки. Согласен на одно отделение и нормальный ИБ. Тем более их приложение для мобильного не хуже МОНО, но тарифы нужны без лишних коммисий. Шаровой вход уже есть через терминальные сети и выход через карты. Но безнал дороговат.
Ставки само - собой.
Вот бесплатный СЕП именно сгодился бы. Тогда пусть хоть на альфа-центавра переносят.
Я думал оставаться в гривне, но если посчитать то 2-2.5% разницы с конкурентами (18% мои столбы минус 15.9-15.5% в других банках) еле покрывают 0.5% вывода по СЕП со скарбнички. Так что смысл оставаться?
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keep
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Додано: Суб 13 січ, 2018 01:28
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Михалыч
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