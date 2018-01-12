Додано: Суб 13 січ, 2018 14:22

slasva написав:

Большая просьба к представителю донести до руководства о возможности заказа карт для клиентов у которых закрыли отделение, скоро кроме Киева такими будут все. Большая просьба к представителю донести до руководства о возможности заказа карт для клиентов у которых закрыли отделение, скоро кроме Киева такими будут все.

Поддерживаю, у самого скоро заканчиваются карты. Один переезд во Львов пережил, уже сейчас я для банка иногородний, поездка в другой город, как для смены карт так и для подписания бумаг на тот же свифт и т.д. затратен, как во времени так и в средствах, а Киев для подобного это уже перебор. Возьмите на вооружение опыт того же ФИДО, доставлял карты/договора с помощью Новой почты.Также не плохо было бы подумать о переводах (СЕП) без комиссии в друг(ой)ие банк(и)(без выезда в отделение для подписания чего либо), для средств с депозитов и для клиентов не имеющих отделений.Клиенты готовы к сотрудничеству, принимайте решения навстречу клиентам, такой подход окупится, времена они меняются.