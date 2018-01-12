Віддам з 25% дисконтом тому, хто оптом забере ще 3 сертифікати Ватсон. Ітого 300 грн за талон на пальне 100 грн + 3 сертифікати Ватсон по 100 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:22
Віддам з 25% дисконтом тому, хто оптом забере ще 3 сертифікати Ватсон. Ітого 300 грн за талон на пальне 100 грн + 3 сертифікати Ватсон по 100 грн.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:23
это что опт по твоему? не смеши ) на 400 грн. )
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:31
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:12
Ставки само - собой.
Вот бесплатный СЕП именно сгодился бы. Тогда пусть хоть на альфа-центавра переносят.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:42
Я думал оставаться в гривне, но если посчитать то 2-2.5% разницы с конкурентами (18% мои столбы минус 15.9-15.5% в других банках) еле покрывают 0.5% вывода по СЕП со скарбнички. Так что смысл оставаться?
Додано: Суб 13 січ, 2018 11:45
Э нет,ну как в конце января?Я вот продлю через неделю депо,а потом его в Киеве забирать? Это не очень правильное отношение банка к клиентам,которые его поддерживали не словом,а делом до последнего. В любой форме,но сообщить я считаю правильным было бы уже сейчас. Тем более что номера телефонов клиентов у банка есть,и рассылка смс дело отнюдь не затратное. Предлагаю об этом задуматься.
Додано: Суб 13 січ, 2018 11:59
Большая просьба к представителю донести до руководства о возможности заказа карт для клиентов у которых закрыли отделение, скоро кроме Киева такими будут все. Например договориться с каким-то банком или другой финансовой структурой о такой возможности. Монобанк например уже с Кредит-маркетом сотрудничать начал и выдает карты через его отделения. Вы же понимаете, что никто ездить в Киев и продлять карты не будет. Так бы еще много клиентов у Вас осталось, если была бы возможность удаленной работы. Всетаки у вашего банка очень хорошая репутация на Украине.
Додано: Суб 13 січ, 2018 14:22
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ВТБ
Поддерживаю, у самого скоро заканчиваются карты. Один переезд во Львов пережил, уже сейчас я для банка иногородний, поездка в другой город, как для смены карт так и для подписания бумаг на тот же свифт и т.д. затратен, как во времени так и в средствах, а Киев для подобного это уже перебор. Возьмите на вооружение опыт того же ФИДО, доставлял карты/договора с помощью Новой почты.
Также не плохо было бы подумать о переводах (СЕП) без комиссии в друг(ой)ие банк(и)(без выезда в отделение для подписания чего либо), для средств с депозитов и для клиентов не имеющих отделений.
Клиенты готовы к сотрудничеству, принимайте решения навстречу клиентам, такой подход окупится, времена они меняются.
Black Jack - White Business
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