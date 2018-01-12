Ну прям как маленькие дети.
Банк сжимается, сокращает активы - следовательно сокращает и пасивы, закрывает отделения, понижает ставки - выходите по мере возможного, не цепляйтесь мертвой хваткой.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 січ, 2018 15:19
Ну прям как маленькие дети.
Банк сжимается, сокращает активы - следовательно сокращает и пасивы, закрывает отделения, понижает ставки - выходите по мере возможного, не цепляйтесь мертвой хваткой.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Суб 13 січ, 2018 15:35
Держимся до последнего отделения.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 13 січ, 2018 16:02
Ну а если Вам все равно, то в чем смысл поста? С подобным подходом мне можно было прекратить сотрудничество больше года назад.
Малые, не малые, а предложение высказать клиенты могут, а насколько над ним задумаются, это вопрос второй, перспективный, как для банка так и в следствии для клиентов. Текущая вакханалия не вечная и она закончиться.
С другой стороны, может у Вас большой выбор. Предложите что-то взамен, кроме очевидного. Но после маразма от НБУ, сжимается, как сфинктер вся БС, причем более в конвульсивных движениях, но это уже совсем другая история. Однако банков по регионам больше не становится, не старых, не новых в лучших традициях европейского подхода по-нашему-новому. Нам же, важен вопрос текущий, здесь и сейчас. И для этого мы и ведем диалог.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 13 січ, 2018 16:52
Re: ВТБ Банк
Насчет вывода грн депо для клиентов без отделений - смотрим
Т.е. с текущего счета СЕП на свой счет в другом банке - безплатно. Только вопрос как предоставить реквизиты счета удаленно, может через ИБ чат? - было-бы отлично.
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