Додано: Суб 13 січ, 2018 16:02

cds77 написав: ruvex написав: Клиенты готовы к сотрудничеству, принимайте решения навстречу клиентам, такой подход окупится, времена они меняются. Клиенты готовы к сотрудничеству, принимайте решения навстречу клиентам, такой подход окупится, времена они меняются.

Ну прям как маленькие дети.

Банк сжимается, сокращает активы - следовательно сокращает и пасивы, закрывает отделения, понижает ставки - выходите по мере возможного, не цепляйтесь мертвой хваткой. Ну прям как маленькие дети.Банк сжимается, сокращает активы - следовательно сокращает и пасивы, закрывает отделения, понижает ставки - выходите по мере возможного, не цепляйтесь мертвой хваткой.

Ну а если Вам все равно, то в чем смысл поста? С подобным подходом мне можно было прекратить сотрудничество больше года назад.Малые, не малые, а предложение высказать клиенты могут, а насколько над ним задумаются, это вопрос второй, перспективный, как для банка так и в следствии для клиентов. Текущая вакханалия не вечная и она закончиться.С другой стороны, может у Вас большой выбор. Предложите что-то взамен, кроме очевидного. Но после маразма от НБУ, сжимается, как сфинктер вся БС, причем более в конвульсивных движениях, но это уже совсем другая история. Однако банков по регионам больше не становится, не старых, не новых в лучших традициях европейского подхода по-нашему-новому. Нам же, важен вопрос текущий, здесь и сейчас. И для этого мы и ведем диалог.