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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
116
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:19

  ruvex написав:Клиенты готовы к сотрудничеству, принимайте решения навстречу клиентам, такой подход окупится, времена они меняются.

Ну прям как маленькие дети.
Банк сжимается, сокращает активы - следовательно сокращает и пасивы, закрывает отделения, понижает ставки - выходите по мере возможного, не цепляйтесь мертвой хваткой.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:35

  cds77 написав:
  ruvex написав:Клиенты готовы к сотрудничеству, принимайте решения навстречу клиентам, такой подход окупится, времена они меняются.

Ну прям как маленькие дети.
Банк сжимается, сокращает активы - следовательно сокращает и пасивы, закрывает отделения, понижает ставки - выходите по мере возможного, не цепляйтесь мертвой хваткой.

Держимся до последнего отделения.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:02

  cds77 написав:
  ruvex написав:Клиенты готовы к сотрудничеству, принимайте решения навстречу клиентам, такой подход окупится, времена они меняются.

Ну прям как маленькие дети.
Банк сжимается, сокращает активы - следовательно сокращает и пасивы, закрывает отделения, понижает ставки - выходите по мере возможного, не цепляйтесь мертвой хваткой.

Ну а если Вам все равно, то в чем смысл поста? С подобным подходом мне можно было прекратить сотрудничество больше года назад.
Малые, не малые, а предложение высказать клиенты могут, а насколько над ним задумаются, это вопрос второй, перспективный, как для банка так и в следствии для клиентов. Текущая вакханалия не вечная и она закончиться.
С другой стороны, может у Вас большой выбор. Предложите что-то взамен, кроме очевидного. Но после маразма от НБУ, сжимается, как сфинктер вся БС, причем более в конвульсивных движениях, но это уже совсем другая история. Однако банков по регионам больше не становится, не старых, не новых в лучших традициях европейского подхода по-нашему-новому. Нам же, важен вопрос текущий, здесь и сейчас. И для этого мы и ведем диалог.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:52

Re: ВТБ Банк

Насчет вывода грн депо для клиентов без отделений - смотрим https://vtb.ua/private/deposits/Tarif_RKO.pdf пункт 1.7
Т.е. с текущего счета СЕП на свой счет в другом банке - безплатно. Только вопрос как предоставить реквизиты счета удаленно, может через ИБ чат? - было-бы отлично.
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