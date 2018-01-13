Ну прям как маленькие дети.
Банк сжимается, сокращает активы - следовательно сокращает и пасивы, закрывает отделения, понижает ставки - выходите по мере возможного, не цепляйтесь мертвой хваткой.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 січ, 2018 15:19
Ну прям как маленькие дети.
Банк сжимается, сокращает активы - следовательно сокращает и пасивы, закрывает отделения, понижает ставки - выходите по мере возможного, не цепляйтесь мертвой хваткой.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Суб 13 січ, 2018 15:35
Держимся до последнего отделения.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 13 січ, 2018 16:02
Ну а если Вам все равно, то в чем смысл поста? С подобным подходом мне можно было прекратить сотрудничество больше года назад.
Малые, не малые, а предложение высказать клиенты могут, а насколько над ним задумаются, это вопрос второй, перспективный, как для банка так и в следствии для клиентов. Текущая вакханалия не вечная и она закончиться.
С другой стороны, может у Вас большой выбор. Предложите что-то взамен, кроме очевидного. Но после маразма от НБУ, сжимается, как сфинктер вся БС, причем более в конвульсивных движениях, но это уже совсем другая история. Однако банков по регионам больше не становится, не старых, не новых в лучших традициях европейского подхода по-нашему-новому. Нам же, важен вопрос текущий, здесь и сейчас. И для этого мы и ведем диалог.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 13 січ, 2018 16:52
Re: ВТБ Банк
Насчет вывода грн депо для клиентов без отделений - смотрим
Т.е. с текущего счета СЕП на свой счет в другом банке - безплатно. Только вопрос как предоставить реквизиты счета удаленно, может через ИБ чат? - было-бы отлично.
Востаннє редагувалось keep в Суб 13 січ, 2018 19:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 січ, 2018 17:57
keep
Не 1.7, а 1.17
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Додано: Суб 13 січ, 2018 18:21
А через ИБ ВТБ нельзя сделать самому платежку/перевод с текущего
Я поступил с гривной немного по другому, проценты и тело падают на карту пакета Базовый
если бумага не нужна, всю сумму отправляю на деппо/пополнение, а если нужна какая то сумма на текущие нужды, то снимаю через банки партнеры, лимит ВТБ на снятие по умолчанию 8000 грн. для чипованной карты, лимит по звонку можно увеличить, остается правда вопрос с лимитами банков партнеров, но мне столько много и не надо. Абонплаты нет. Зачисление депо и процентов без комиссий, снятие через банки партнеры тоже, пополнение с карты через ИБ депо в ВТБ бесплатно. Единственное, что сделал карту чиповую т.к. простая/мгновенная бесплатная действует 2 года, а чипованная 4 года, стоит именная чипованная/бесконтактная карта в этом пакете 40 грн. единоразово при заказе, делают 5 дней, т.е. если планируете оставаться с ВТБ и пока непонятно как будет с картами и будут их выдавать по почте или через партнеров, эта карта на 4 года как эконом вариант сойдет.
P.S. мгновенная на 2 года еще не закончилась, но сделал на 4 года чипованную, сейчас у меня к одному счету 2 гривневые карты, т.е. два лимита для банков партнеров, не надо ходить и искать другой банк если надо например снять 4 тыс. грн., снимаю просто с двух карт в одном банкомате по 2 тыс, обычно это банкомат Марфина он мне ближе
Додано: Суб 13 січ, 2018 19:07
Соборное закроют в феврале. Они сами подтвердили, что собирают вещи потихоньку.
Додано: Суб 13 січ, 2018 20:35
банк постепенно выводит физиков понижая проц.ставки и закрывая отделения даже в восточных регионах, где более лояльно относились к банку. кто захочет остаться то будет в этом году только одно отделение в киеве и деп. ставки не выше аваля. поэтому народ сам постепенно покинет банк после окончания дел и банк постепенно в 19г. покинет рынок украины.
правда там выборы, может случиться чудо и к власти придут др.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 13 січ, 2018 21:28
Значит и мы будем потихоньку паковать вещи... ))
Думал пополнить столбики до октября, но, похоже, не стоит.
Додано: Нед 14 січ, 2018 03:34
Вам мало чуда? Чудо вже відбувається 4 рік, і чим дальше, буде все чудніше.....
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