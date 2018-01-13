Додано: Суб 13 січ, 2018 18:21

keep написав: Насчет вывода грн депо для клиентов без отделений - смотрим https://vtb.ua/private/deposits/Tarif_RKO.pdf пункт 1.7

Т.е. с текущего счета СЕП на свой счет в другом банке - безплатно. Только вопрос как предоставить реквизиты счета удаленно, может через ИБ чат? - было-бы отлично. Насчет вывода грн депо для клиентов без отделений - смотримпункт 1.7Т.е. с текущего счета СЕП на свой счет в другом банке - безплатно. Только вопрос как предоставить реквизиты счета удаленно, может через ИБ чат? - было-бы отлично.

А через ИБ ВТБ нельзя сделать самому платежку/перевод с текущегоЯ поступил с гривной немного по другому, проценты и тело падают на карту пакета Базовыйесли бумага не нужна, всю сумму отправляю на деппо/пополнение, а если нужна какая то сумма на текущие нужды, то снимаю через банки партнеры, лимит ВТБ на снятие по умолчанию 8000 грн. для чипованной карты, лимит по звонку можно увеличить, остается правда вопрос с лимитами банков партнеров, но мне столько много и не надо. Абонплаты нет. Зачисление депо и процентов без комиссий, снятие через банки партнеры тоже, пополнение с карты через ИБ депо в ВТБ бесплатно. Единственное, что сделал карту чиповую т.к. простая/мгновенная бесплатная действует 2 года, а чипованная 4 года, стоит именная чипованная/бесконтактная карта в этом пакете 40 грн. единоразово при заказе, делают 5 дней, т.е. если планируете оставаться с ВТБ и пока непонятно как будет с картами и будут их выдавать по почте или через партнеров, эта карта на 4 года как эконом вариант сойдет.P.S. мгновенная на 2 года еще не закончилась, но сделал на 4 года чипованную, сейчас у меня к одному счету 2 гривневые карты, т.е. два лимита для банков партнеров, не надо ходить и искать другой банк если надо например снять 4 тыс. грн., снимаю просто с двух карт в одном банкомате по 2 тыс, обычно это банкомат Марфина он мне ближе