|
|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 січ, 2018 13:56
Коллеги, сколько времени хранится заказанная/перевыпущенная автоматом карта в отделении?
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2018 14:00
ruvex написав:
Коллеги, сколько времени хранится заказанная/перевыпущенная автоматом карта в отделении?
Пол года, но только в том случае, если само отделение продержится столько:).
-
slasva
-
-
- Повідомлень: 377
- З нами з: 23.06.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2018 14:19
VTB Bank
ВіТіБі, привіт!
Із зимовими святами! А в пакеті Вояж плануєте чимось замінити бонусну програму замість Віза Глобал бонус? Чи рахунок можна закривати? Дякую!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 24583
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1380 раз.
- Подякували: 1844 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2018 14:21
Козак-характерник написав:VTB Bank
ВіТіБі, привіт!
Із зимовими святами! А в пакеті Вояж плануєте чимось замінити бонусну програму замість Віза Глобал бонус? Чи рахунок можна закривати? Дякую!
можешь не закрывать - главное смс отключи - он перейдет в базовый где нет абонки но где есть плата за смс )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33144
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 5266 раз.
-
- Профіль
-
-
9
3
2
Додано: Нед 14 січ, 2018 15:28
IMPRINTER написав:
можешь не закрывать - главное смс отключи - он перейдет в базовый где нет абонки но где есть плата за смс )
В базовом от СМС тоже можно отказаться
-
Михалыч
-
-
- Повідомлень: 759
- З нами з: 01.03.16
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2018 16:20
Михалыч написав: IMPRINTER написав:
можешь не закрывать - главное смс отключи - он перейдет в базовый где нет абонки но где есть плата за смс )
В базовом от СМС тоже можно отказаться
откахать можно - просто в вояже оно подключено по умолчяанию и если он перейдет автоматом в базовый то перейдет автоматом и подключенное смс котрое в базовом платное
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33144
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 5266 раз.
-
- Профіль
-
-
9
3
2
Додано: Нед 14 січ, 2018 16:21
Киевляне, подскажите плиз где обычно меньше очереди, в отделение на ул. Межигорская, 63 куда меня переводят или бул. Тараса Шевченко/ул.Пушкинская, 8/26
Просто если буду проездом, то посмотрел по карте мне с ж/д вокзала ближе отделение бул. Тараса Шевченко/ул.Пушкинская, 8/26, а не Межигорская, 63, куда меня переводят.
-
Михалыч
-
-
- Повідомлень: 759
- З нами з: 01.03.16
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2018 16:34
Михалыч написав:
Киевляне, подскажите плиз где обычно меньше очереди, в отделение на ул. Межигорская, 63 куда меня переводят или бул. Тараса Шевченко/ул.Пушкинская, 8/26
Просто если буду проездом, то посмотрел по карте мне с ж/д вокзала ближе отделение бул. Тараса Шевченко/ул.Пушкинская, 8/26, а не Межигорская, 63, куда меня переводят.
Межигорская, 63 обслуживание очень медленое, специалисты вечно гуляют где то.
Посмотрите еще отделение "Политехническое" там вроде адекватно и быстро обслуживают.
Отделение на бульв. Шевченко тоже неплохо, но там бывают очереди.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 12439
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 976 раз.
- Подякували: 1036 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2018 17:25
ruvex написав:
Коллеги, сколько времени хранится заказанная/перевыпущенная автоматом карта в отделении?
Мне сказали 3 месяца, спрашивал в своем отделении в декабре.
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 754
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2018 18:37
Інкогніто
slasva
Благодарю.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8506
|1263427
|
|
|29670
|3650659
|
|
|51548
|6731278
|
Нед 14 січ, 2018 12:18
BBC
реклама
|