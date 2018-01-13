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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
116
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 13:56

Коллеги, сколько времени хранится заказанная/перевыпущенная автоматом карта в отделении?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 14:00

  ruvex написав:Коллеги, сколько времени хранится заказанная/перевыпущенная автоматом карта в отделении?

Пол года, но только в том случае, если само отделение продержится столько:).
slasva
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 14:19

VTB Bank ВіТіБі, привіт! :P Із зимовими святами! А в пакеті Вояж плануєте чимось замінити бонусну програму замість Віза Глобал бонус? Чи рахунок можна закривати? Дякую! :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 14:21

  Козак-характерник написав:VTB Bank ВіТіБі, привіт! :P Із зимовими святами! А в пакеті Вояж плануєте чимось замінити бонусну програму замість Віза Глобал бонус? Чи рахунок можна закривати? Дякую! :P


можешь не закрывать - главное смс отключи - он перейдет в базовый где нет абонки но где есть плата за смс )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 15:28

Re: ВТБ Банк

  IMPRINTER написав:можешь не закрывать - главное смс отключи - он перейдет в базовый где нет абонки но где есть плата за смс )


В базовом от СМС тоже можно отказаться :)
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:20

  Михалыч написав:
  IMPRINTER написав:можешь не закрывать - главное смс отключи - он перейдет в базовый где нет абонки но где есть плата за смс )


В базовом от СМС тоже можно отказаться :)


откахать можно - просто в вояже оно подключено по умолчяанию и если он перейдет автоматом в базовый то перейдет автоматом и подключенное смс котрое в базовом платное
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:21

Киевляне, подскажите плиз где обычно меньше очереди, в отделение на ул. Межигорская, 63 куда меня переводят или бул. Тараса Шевченко/ул.Пушкинская, 8/26 :?:

Просто если буду проездом, то посмотрел по карте мне с ж/д вокзала ближе отделение бул. Тараса Шевченко/ул.Пушкинская, 8/26, а не Межигорская, 63, куда меня переводят.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:34

  Михалыч написав:Киевляне, подскажите плиз где обычно меньше очереди, в отделение на ул. Межигорская, 63 куда меня переводят или бул. Тараса Шевченко/ул.Пушкинская, 8/26 :?:

Просто если буду проездом, то посмотрел по карте мне с ж/д вокзала ближе отделение бул. Тараса Шевченко/ул.Пушкинская, 8/26, а не Межигорская, 63, куда меня переводят.

Межигорская, 63 обслуживание очень медленое, специалисты вечно гуляют где то.
Посмотрите еще отделение "Политехническое" там вроде адекватно и быстро обслуживают.
Отделение на бульв. Шевченко тоже неплохо, но там бывают очереди.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 17:25

  ruvex написав:Коллеги, сколько времени хранится заказанная/перевыпущенная автоматом карта в отделении?


Мне сказали 3 месяца, спрашивал в своем отделении в декабре.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 18:37

Інкогніто
slasva
Благодарю.
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ruvex
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