RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1215121612171218

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
116
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:21

  Інкогніто написав:Киев, Княжий затон, отделение до 9 февраля

Спасибо.
А в какое отделение клиентов переводят на обслуживание?
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2327
З нами з: 05.01.14
Подякував: 242 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:35

Re: ВТБ Банк

  l66 написав:А в какое отделение клиентов переводят на обслуживание?


В Росію
:)
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1507
З нами з: 01.06.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:42

  Квесторе_поверніться написав:15 лютого року 2018 банка залишає м. Львів.

У Львові лишається з 15 лютого року 2018 два відділення банків супостата
1. Сбєр, на Городоцькій, біля привокзального ринку.
2. ПІБ, на проспекті Свободи, біля памятника Тарасу.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23767
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:49

Re: ВТБ Банк

В піб тікайте, кажуть там добре ;)
Або в Київ, ніби ціни на житло вже зрівнялись...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7378
З нами з: 15.04.09
Подякував: 342 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:18

  l66 написав:
  Інкогніто написав:Киев, Княжий затон, отделение до 9 февраля

Спасибо.
А в какое отделение клиентов переводят на обслуживание?


На відділення "Голосієво" (пр.Голосіївський 58-а)
Yuriyqwer
 
Повідомлень: 289
З нами з: 06.08.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:10

То скільки відділень у столиці залишається?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12441
З нами з: 12.08.10
Подякував: 976 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:17

  BBC написав:То скільки відділень у столиці залишається?

Сказали, что шесть.

П.С. Никто не подскажет, это отделение оставят?
Отделение "Алексеевское" ПАО "ВТБ Банк"
Киев, ул. Тимошенко Маршала, 21, корпус 4

И такой вопрос, если писать заявление на СВИФТ, при этом на депозите сумма не большая, планирую пополнить позже с другого депозита. Деньги придут все или только та сумма которая сейчас на депо? Спасибо.
Востаннє редагувалось Фантом в Пон 15 січ, 2018 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 743
З нами з: 18.05.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:20

Голосієво, Політехнічне, Центральне...
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12441
З нами з: 12.08.10
Подякував: 976 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1215121612171218
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, casper12, J, liliya_logical, Vorlon і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 268, 269, 270
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
2692 378074
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 січ, 2018 17:43
bub-har
Альфа-Банк 1 ... 5157, 5158, 5159
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
51588 6734984
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 січ, 2018 17:42
Alfa_Bank
Банк Львів 1 ... 7, 8, 9
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
83 43360
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 січ, 2018 16:36
vkladchiik
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.