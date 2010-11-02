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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 січ, 2018 14:21
Інкогніто написав:
Киев, Княжий затон, отделение до 9 февраля
Спасибо.
А в какое отделение клиентов переводят на обслуживание?
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Додано: Пон 15 січ, 2018 14:35
l66 написав:
А в какое отделение клиентов переводят на обслуживание?
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Додано: Пон 15 січ, 2018 14:42
Квесторе_поверніться написав:
15 лютого року 2018 банка залишає м. Львів.
У Львові лишається з 15 лютого року 2018 два відділення банків супостата
1. Сбєр, на Городоцькій, біля привокзального ринку.
2. ПІБ, на проспекті Свободи, біля памятника Тарасу.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 14:49
В піб тікайте, кажуть там добре
Або в Київ, ніби ціни на житло вже зрівнялись...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 15 січ, 2018 15:18
l66 написав: Інкогніто написав:
Киев, Княжий затон, отделение до 9 февраля
Спасибо.
А в какое отделение клиентов переводят на обслуживание?
На відділення "Голосієво" (пр.Голосіївський 58-а)
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Додано: Пон 15 січ, 2018 17:10
То скільки відділень у столиці залишається?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 15 січ, 2018 17:17
BBC написав:
То скільки відділень у столиці залишається?
Сказали, что шесть.
П.С. Никто не подскажет, это отделение оставят?
Отделение "Алексеевское" ПАО "ВТБ Банк"
Киев, ул. Тимошенко Маршала, 21, корпус 4
И такой вопрос, если писать заявление на СВИФТ, при этом на депозите сумма не большая, планирую пополнить позже с другого депозита. Деньги придут все или только та сумма которая сейчас на депо? Спасибо.
Востаннє редагувалось Фантом
в Пон 15 січ, 2018 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Пон 15 січ, 2018 17:20
Голосієво, Політехнічне, Центральне...
Щось мені з ТАС "щастить"
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