Спасибо.
А в какое отделение клиентов переводят на обслуживание?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 січ, 2018 14:21
Додано: Пон 15 січ, 2018 14:35
Re: ВТБ Банк
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Додано: Пон 15 січ, 2018 14:42
Додано: Пон 15 січ, 2018 14:49
Re: ВТБ Банк
В піб тікайте, кажуть там добре
Або в Київ, ніби ціни на житло вже зрівнялись...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 15 січ, 2018 15:18
Додано: Пон 15 січ, 2018 17:10
То скільки відділень у столиці залишається?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 15 січ, 2018 17:17
Сказали, что шесть.
П.С. Никто не подскажет, это отделение оставят?
Отделение "Алексеевское" ПАО "ВТБ Банк"
Киев, ул. Тимошенко Маршала, 21, корпус 4
И такой вопрос, если писать заявление на СВИФТ, при этом на депозите сумма не большая, планирую пополнить позже с другого депозита. Деньги придут все или только та сумма которая сейчас на депо? Спасибо.
Востаннє редагувалось Фантом в Пон 15 січ, 2018 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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