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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
116
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:59

  Алексей77 написав:Господа, проживет банк еще год? Нужно определиться с депо. Продлевать?
Харьков


банк то будет жить, но с отделением только в киеве. они планировали так сделать с начало 18г., но, теперь сроки перенесли. когда эта время Ч настанет??? думаю что по любому в 18г. уйдут со всех регионах. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:54

  Алексей77 написав:Господа, проживет банк еще год? Нужно определиться с депо. Продлевать?
Харьков

Год в Харькове - не факт, но шансы есть. В Киеве должен прожить.
У меня столбы до октября, но пополнять новыми деньгами не буду. С окончившихся депо - буду смотреть по ситуации. Наверное, надо потихоньку закругляться.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 00:35

  bogdan_krav76 написав:выходит, остаются Киев, Харьков и Днепр. в остальной Украине жизни нет.


николаев же вроде еще?
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 00:41

Re: ВТБ Банк

Львовским клиентам приходили СМС предупреждения?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 00:43

З якої дати переводять?[/quote]
9.02.2018[/quote]
Подтверждаю, мне тоже СМС пришло.
Жаль, нравился персонал там.[/quote]



Жаль! Можу підтвердити, відділення і персонал на Берестейській мені також імпонував.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 00:47

  Sanio написав:Львів. Відділення працює до 19 лютого до 12.00. Всіх переводять на обслуговування у Київ у відділення "Подільське". Юрикам, хто працює з готівкою і по контрактах ЗЕД, рекомендують шукати інший банк. Кому достатньо інтернет-банкінга можуть і далі працювати через Айфобс-клієнт без змін. Банкомати - тільки банків-партнерів.


В Подільське :shock: Воно працює до 9.02.18р.
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