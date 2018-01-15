банк то будет жить, но с отделением только в киеве. они планировали так сделать с начало 18г., но, теперь сроки перенесли. когда эта время Ч настанет??? думаю что по любому в 18г. уйдут со всех регионах.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:59
банк то будет жить, но с отделением только в киеве. они планировали так сделать с начало 18г., но, теперь сроки перенесли. когда эта время Ч настанет??? думаю что по любому в 18г. уйдут со всех регионах.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 15 січ, 2018 23:54
Год в Харькове - не факт, но шансы есть. В Киеве должен прожить.
У меня столбы до октября, но пополнять новыми деньгами не буду. С окончившихся депо - буду смотреть по ситуации. Наверное, надо потихоньку закругляться.
Додано: Вів 16 січ, 2018 00:35
николаев же вроде еще?
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Додано: Вів 16 січ, 2018 00:41
Re: ВТБ Банк
Львовским клиентам приходили СМС предупреждения?
Black Jack - White Business
Додано: Вів 16 січ, 2018 00:43
З якої дати переводять?[/quote]
9.02.2018[/quote]
Подтверждаю, мне тоже СМС пришло.
Жаль, нравился персонал там.[/quote]
Жаль! Можу підтвердити, відділення і персонал на Берестейській мені також імпонував.
Додано: Вів 16 січ, 2018 00:47
В Подільське Воно працює до 9.02.18р.
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