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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 січ, 2018 14:31
ruvex написав:
На Горячке замявшись все же подтвердили информацию о закрытии отделения во Львове 19.02, поинтересовавшись в свою очередь откуда вести у клиентов, т.к. официально никто никого не уведомлял.
Дивно. Клієнти банку казали, що вже вчора у Львові у відділенні було розміщено офіційне оголошення про закриття з 19.02.2018 р., а юрикам повідомляли ще минулого тижня про це.
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Sanio
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Додано: Вів 16 січ, 2018 14:41
Подскажите,открыт долларовый депозит "Конструктор +". Отделение переводят в Киев. Можно депозит забрать досрочно?
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GoldenGamer
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Додано: Вів 16 січ, 2018 14:43
GoldenGamer написав:
Подскажите,открыт долларовый депозит "Конструктор +". Отделение переводят в Киев. Можно депозит забрать досрочно?
Перевести в Конструктор і розірвати достроково?
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Додано: Вів 16 січ, 2018 15:56
Михалыч написав: IMPRINTER написав:
можешь не закрывать - главное смс отключи - он перейдет в базовый где нет абонки но где есть плата за смс )
В базовом от СМС тоже можно отказаться
Отказаться можно через ГЛ?
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ruvex
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Додано: Вів 16 січ, 2018 16:04
ruvex написав: Михалыч написав: IMPRINTER написав:
можешь не закрывать - главное смс отключи - он перейдет в базовый где нет абонки но где есть плата за смс )
В базовом от СМС тоже можно отказаться
Отказаться можно через ГЛ?
Неа, только заява в отделении или сразу при выпуске карты указать.
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slasva
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Додано: Вів 16 січ, 2018 16:31
slasva написав: VTB Bank написав:
Уважаемые Клиенты!
Действительно, в планах VTB Банка есть оптимизация розничной сети, о чем Банк неоднократно заявлял и ранее. Более детальная информация будет доступна в конце января.
Большая просьба к представителю донести до руководства о возможности заказа карт для клиентов у которых закрыли отделение, скоро кроме Киева такими будут все. Например договориться с каким-то банком или другой финансовой структурой о такой возможности. Монобанк например уже с Кредит-маркетом сотрудничать начал и выдает карты через его отделения. Вы же понимаете, что никто ездить в Киев и продлять карты не будет. Так бы еще много клиентов у Вас осталось, если была бы возможность удаленной работы. Всетаки у вашего банка очень хорошая репутация на Украине.
Уважаемый slasva!
На данный момент реализация функционала доставки карт почтой и/или в отделения других банков Украины не планируется. При этом Ваше пожелание принято к сведению Банком.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 16:35
ruvex написав:
Коллеги, сколько времени хранится заказанная/перевыпущенная автоматом карта в отделении?
Уважаемый ruvex!
Согласно Правил банковского обслуживания физических лиц Банка выпущенная карта хранится в отделении Банка в течении 180 дней.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 16:44
Козак-характерник написав:VTB Bank
ВіТіБі, привіт!
Із зимовими святами! А в пакеті Вояж плануєте чимось замінити бонусну програму замість Віза Глобал бонус? Чи рахунок можна закривати? Дякую!
Шановний Козак-характерник!
Враховуючи, що випуск картки платіжної системи MasterCard не передбачений в Тарифному плані "Вояж", можливість використання картки Visa в Тарифному плані "Вояж" буде доступна до 20.02.2018 року.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 16:56
mephala написав:
кто может подсказать - если деньги лежат на скарбнычке то проценты каждый день капают или раз в месяц по итогу?
Уважаемый mephala!
Проценты на остаток собственных средств по карте, открытой в Пакете услуг «Скарбнычка», начисляются ежедневно и выплачиваются на карту общей суммой в расчетный день месяца. Дополнительно сообщаем, что расчетный день - это дата, которая предшествует предпоследнему рабочему дню месяца.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 17:07
Sanio написав: Meridian написав: Sanio написав:
Львів. Відділення працює до 19 лютого до 12.00. Всіх переводять на обслуговування у Київ у відділення "Подільське". Юрикам, хто працює з готівкою і по контрактах ЗЕД, рекомендують шукати інший банк. Кому достатньо інтернет-банкінга можуть і далі працювати через Айфобс-клієнт без змін. Банкомати - тільки банків-партнерів.
В Подільське
Воно працює до 9.02.18р.
Ні, відділення "Подільське" у Києві на Межигірській, 63 залишається працювати.
Питання до представника банку - чи може клієнт, який обслуговувався у Львові обрати для подальшого обслуговування у Києві інші відділення банку, ніж "Подільське", за власним бажанням?
Шановний Sanio!
Ви маєте можливість звернутись до відділення, де на даний момент обслуговуються Ваші рахунки, для написання заяви на переведення рахунків на обслуговування до будь-якого функціонуючого відділення VTB Банку по території України.
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