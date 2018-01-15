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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:12
VTB Bank, чи є аХція в банки...віддаємо достроково депо без перерахунку прОцентів при закритті останнього відділення в місті?
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:22
Коллеги кто-то пользовал MasterCard Debit (скарбничку) на снятие в любых банках, какие лимиты? Насколько понимаю то согласно 11.4. снятие в мережі відділень та банкоматів інших банків на території України з карткою MasterCard Debit - Не тарифікується
Black Jack - White Business
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:26
Представник банку на форумі, Ви можете донести до відповідальної особи за сайт банку просьбу, новини публікувати на сайті в розділі "Новини". Банк закриває декілька відділень а на сайті в розділі "Новини" там ні слова про такі зміни. Дивно
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:30
Знімав 1000 гривен в ПУМБ, видавало по 200 грн., за раз. 5 раз дро....в, більше не став Якщо я не помиляюсь, ліміт в ПУМБ по картці ВТБ 2000 грн., в день.
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:32
Шановний Квесторе_поверніться!
Якщо умовами договору банківського вкладу не передбачене дострокове розірвання договору, при цьому відділення VTB Банку у Вашому місті закривається та інших відділень немає, Ви маєте можливість звернутись до відділення, в якому на даний момент обслуговується Ваш депозит, для надання реквізитів рахунку, відкритого у будь-якому іншому банку України для перерахування суми вкладу із нарахованими відсотками в дату закінчення терміну дії договору і оформлення додаткової угоди до договору банківського вкладу. В дату закінчення терміну дії договору банківського вкладу сума вкладу і нарахованих відсотків будуть перераховані VTB Банком за реквізитами рахунку, зазначеним в додатковій угоді як рахунок для виплати. При цьому з боку VTB Банку SWIFT-переказ з депозитного рахунку на рахунок, відкритий в іншому банку України, здійснюється без комісії, однак з боку банку, на рахунок якого даний переказ буде зараховуватися, можуть стягуватися комісії за зарахування переказу і / або за видачу коштів з рахунку.
Якщо умовами договору банківського вкладу передбачене дострокове розірвання, то вклад буде достроково розірвано відповідно до заяви, наданої Клієнтом до відділення VTB Банку, або в системі VTB Online (для вкладів «VTB Конструктор», розміщених в системі VTB Online) на загальних умовах дострокового розірвання вкладів відповідно до Правил банківського обслуговування фізичних осіб.
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:42
Так он партнер типа, а иные не партнеры? У меня из адекватных остался кредо, но он также партнер.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:45
Уважаемые Клиенты!
Сообщаем Вам следующее:
Последний день работы отделения «СОЛОМЕНСКОЕ» 02.02.2018 г. (до 12:00), счета Клиентов переводятся на обслуживание в отделение «ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ»: г. Киев, просп. Победы, 20.
Последний день работы отделения «КНЯЖИЙ ЗАТОН» 09.02.2018 г (до 12:00), счета Клиентов переводятся на обслуживание в отделение «ГОЛОСЕЕВО»: г. Киев, просп. 40-летия Октября (просп. Голосеевский), 58 А.
Последний день работы отделения «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВИННИЦКОЕ» 12.02.2018 г. (до 12:00), счета Клиентов переводятся на обслуживание в отделение «ПОДОЛЬСКОЕ»: г. Киев, ул. Межигорская, 63.
Последний день работы отделения «СОБОРНОЕ» 16.02.2018 г. (до 12:00), счета Клиентов переводятся на обслуживание в отделение «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ХАРЬКОВСКОЕ»: г. Харьков, ул. Чернышевская, 66.
Последний день работы отделения «ГАЛИЦКОЕ» 19.02.2018 г. (до 12:00), счета Клиентов переводятся на обслуживание в отделение «ПОДОЛЬСКОЕ»: г. Киев, ул. Межигорская, 63.
Последний день работы отделения «ХЕРСОНСКОЕ» 23.02.2018 г. (до 12:00), счета Клиентов переводятся на обслуживание в отделение «ПУШКИНСКОЕ»: г. Киев, бульвар Т.Шевченко/ул. Пушкинская, 8/26.
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:46
Re: ВТБ Банк
Значит, Конструктор + будет работать до окончания срока действия договора , и только потом банк отправит по предоставленным реквизитам тело с процентами. Правильно?
Конструктор + нельзя разорвать, даже с полным уходом всех отделений из города?
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:51
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:52
Выход с подводной лодки только через торпедный аппарат.
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