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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
116
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:54

  VTB Bank написав:Уважаемые Клиенты!

Сообщаем Вам следующее:
Последний день работы отделения «СОЛОМЕНСКОЕ» 02.02.2018 г. (до 12:00), счета Клиентов переводятся на обслуживание в отделение «ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ»: г. Киев, просп. Победы, 20.
Последний день работы отделения «КНЯЖИЙ ЗАТОН» 09.02.2018 г (до 12:00), счета Клиентов переводятся на обслуживание в отделение «ГОЛОСЕЕВО»: г. Киев, просп. 40-летия Октября (просп. Голосеевский), 58 А.
Последний день работы отделения «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВИННИЦКОЕ» 12.02.2018 г. (до 12:00), счета Клиентов переводятся на обслуживание в отделение «ПОДОЛЬСКОЕ»: г. Киев, ул. Межигорская, 63.
Последний день работы отделения «СОБОРНОЕ» 16.02.2018 г. (до 12:00), счета Клиентов переводятся на обслуживание в отделение «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ХАРЬКОВСКОЕ»: г. Харьков, ул. Чернышевская, 66.
Последний день работы отделения «ГАЛИЦКОЕ» 19.02.2018 г. (до 12:00), счета Клиентов переводятся на обслуживание в отделение «ПОДОЛЬСКОЕ»: г. Киев, ул. Межигорская, 63.
Последний день работы отделения «ХЕРСОНСКОЕ» 23.02.2018 г. (до 12:00), счета Клиентов переводятся на обслуживание в отделение «ПУШКИНСКОЕ»: г. Киев, бульвар Т.Шевченко/ул. Пушкинская, 8/26.


Ще доповню, що відділення Берестейське на Лагерній закривають і переводять клієнтів на Політех.
Meridian
 
Повідомлень: 801
З нами з: 09.04.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 193 раз.
 
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