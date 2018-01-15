VTB Bank написав:Уважаемые Клиенты!
Сообщаем Вам следующее:
Последний день работы отделения «СОЛОМЕНСКОЕ» 02.02.2018 г. (до 12:00), счета Клиентов переводятся на обслуживание в отделение «ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ»: г. Киев, просп. Победы, 20.
Последний день работы отделения «КНЯЖИЙ ЗАТОН» 09.02.2018 г (до 12:00), счета Клиентов переводятся на обслуживание в отделение «ГОЛОСЕЕВО»: г. Киев, просп. 40-летия Октября (просп. Голосеевский), 58 А.
Последний день работы отделения «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВИННИЦКОЕ» 12.02.2018 г. (до 12:00), счета Клиентов переводятся на обслуживание в отделение «ПОДОЛЬСКОЕ»: г. Киев, ул. Межигорская, 63.
Последний день работы отделения «СОБОРНОЕ» 16.02.2018 г. (до 12:00), счета Клиентов переводятся на обслуживание в отделение «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ХАРЬКОВСКОЕ»: г. Харьков, ул. Чернышевская, 66.
Последний день работы отделения «ГАЛИЦКОЕ» 19.02.2018 г. (до 12:00), счета Клиентов переводятся на обслуживание в отделение «ПОДОЛЬСКОЕ»: г. Киев, ул. Межигорская, 63.
Последний день работы отделения «ХЕРСОНСКОЕ» 23.02.2018 г. (до 12:00), счета Клиентов переводятся на обслуживание в отделение «ПУШКИНСКОЕ»: г. Киев, бульвар Т.Шевченко/ул. Пушкинская, 8/26.
Ще доповню, що відділення Берестейське на Лагерній закривають і переводять клієнтів на Політех.