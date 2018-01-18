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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1225122612271228>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:13

депозит в $

маю дeпо Конструктор+ у Вінниці у $.як зняти по закінчeнню тeрміна. У який банк пeрeвeсти？виплата будe в $ чи грн.？
Tanya19782
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:34

Re: ВТБ Банк

Tanya19782
в отделение, пока не закрылось, надо подать реквизиты $ счета в другом банке, на него по окончанию депо сделают свифт-перевод. В каком банке делать счет - нужно смотреть у кого нет комиссии за снятие.
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:38

  Gas написав:
  ruvex написав:Коллеги кто-то пользовал MasterCard Debit (скарбничку) на снятие в любых банках, какие лимиты? Насколько понимаю то согласно 11.4. снятие в мережі відділень та банкоматів інших банків на території України з карткою MasterCard Debit - Не тарифікується


Снятие со скарбнычки в чужих банкоматах платное, бесплатно снимается с вамгроши.


Но если небольшая сумма, то можно бесплатно снять со скарбнички в банкоматах банков-партнеров. п 11.3. тарифов.
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:40

  keep написав:Tanya19782
в отделение, пока не закрылось, надо подать реквизиты $ счета в другом банке, на него по окончанию депо сделают свифт-перевод. В каком банке делать счет - нужно смотреть у кого нет комиссии за снятие.

Если нет комиссии за снятие, то будет комиссия за зачисление тут одно из двух. И можно только на текущий счет, на карточные нельзя
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:04

Re: ВТБ Банк

  Avril_ks написав:можно только на текущий счет, на карточные нельзя

Это ограничение ВТБ? им что так дешевле?
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 19:59

Re: ВТБ Банк

Мулька с на текущий, это у ВТБ только для гривны, мол даже прописать если ИНН не факт что получателем будет именно тот человек с кого они отправляют и чет там про фин мониторинг по гривне, а вот по валюте мол есть IBAN код и можно слать на любой счет карточный/текущий/депозитный.

Если валюта то можно на любой, хоть на депозитный-2630 если вклад с пополнением :wink: есть варианты без комиссий как за зачисление так и за снятие :)
Из того что сам лично делал, так это когда закрывалась Мега в Одессе, дал реквизиты вклада в Ощаде-счет 2635, зашло без комиссий и снятие потом без комиссий, когда закрывалось отделение ВТБ в Одессе дал реквизиты карты для выплат Привата, но там сумма мизерная и 0,5 % комиссии которые взял Приват за зачисление это пару десятков центов, везти маму к Алле где можно было без комиссий-ну его нафиг, Привата отделение рядом с домом, а не давал реквизиты вклада в Ощаде только по одной причине, что как раз когда закрывалось отделение ВТБ в Одессе должны были согласно авно постанове НБУ поменяться номера счета 2635 на 2630 в Ощаде, я просто физически еще на тот момент не мог дать ВТБ новые счета/реквизиты в Ощаде.

P.S. маленькая ремарка, если вклад с пополнением открыт в Ощаде до 12 октября 2017 даже на минимальную сумму 10 у.е., то хоть сто тыщЬ можно слать согласно договора, а если открыты после 12 то слать можно не больше чем первоначальная сумма открытия.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 13:05

Ув. Представитель

Через ГЛ можно заказать только дополнительную карту к существующему счету, новую карту депозитную или базовую можно заказать только в отделении?


И еще можно комментарий по поводу нижеследующего?
В алгоритме сравнения карт "депозитная" и базовая, получается вот такой результат.
Про какую карту речь?
Зображення
Зображення
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:00

Re: ВТБ Банк

Думала меня не коснется - пришла смс закрывают отделение в Черкассах. переводят в Киев.... и как ежемесячно проценты получать ?
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:32

Re: ВТБ Банк

З бульванокудрявої теж на голосіївське
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:01

Re: ВТБ Банк

меня на Политехническую на пл Перемоги

а может можно как-то порешать хоть в телефонном режиме. ? Я бы не хотела закрывать депозиты. пусть себе работают. тем более я их только продлила
brainybird
 
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