Додано: Сер 17 січ, 2018 19:59

Мулька с на текущий, это у ВТБ только для гривны, мол даже прописать если ИНН не факт что получателем будет именно тот человек с кого они отправляют и чет там про фин мониторинг по гривне, а вот по валюте мол есть IBAN код и можно слать на любой счет карточный/текущий/депозитный.Если валюта то можно на любой, хоть на депозитный-2630 если вклад с пополнениеместь варианты без комиссий как за зачисление так и за снятиеИз того что сам лично делал, так это когда закрывалась Мега в Одессе, дал реквизиты вклада в Ощаде-счет 2635, зашло без комиссий и снятие потом без комиссий, когда закрывалось отделение ВТБ в Одессе дал реквизиты карты для выплат Привата, но там сумма мизерная и 0,5 % комиссии которые взял Приват за зачисление это пару десятков центов, везти маму к Алле где можно было без комиссий-ну его нафиг, Привата отделение рядом с домом, а не давал реквизиты вклада в Ощаде только по одной причине, что как раз когда закрывалось отделение ВТБ в Одессе должны были согласно авно постанове НБУ поменяться номера счета 2635 на 2630 в Ощаде, я просто физически еще на тот момент не мог дать ВТБ новые счета/реквизиты в Ощаде.P.S. маленькая ремарка, если вклад с пополнением открыт в Ощаде до 12 октября 2017 даже на минимальную сумму 10 у.е., то хоть сто тыщЬ можно слать согласно договора, а если открыты после 12 то слать можно не больше чем первоначальная сумма открытия.