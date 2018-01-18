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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 січ, 2018 13:13
депозит в $
маю дeпо Конструктор+ у Вінниці у $.як зняти по закінчeнню тeрміна. У який банк пeрeвeсти？виплата будe в $ чи грн.？
Додано: Сер 17 січ, 2018 13:34
Re: ВТБ Банк
Tanya19782
в отделение, пока не закрылось, надо подать реквизиты $ счета в другом банке, на него по окончанию депо сделают свифт-перевод. В каком банке делать счет - нужно смотреть у кого нет комиссии за снятие.
Додано: Сер 17 січ, 2018 13:38
Но если небольшая сумма, то можно бесплатно снять со скарбнички в банкоматах банков-партнеров. п 11.3. тарифов.
Додано: Сер 17 січ, 2018 16:40
Если нет комиссии за снятие, то будет комиссия за зачисление тут одно из двух. И можно только на текущий счет, на карточные нельзя
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:04
Re: ВТБ Банк
Додано: Сер 17 січ, 2018 19:59
Re: ВТБ Банк
Мулька с на текущий, это у ВТБ только для гривны, мол даже прописать если ИНН не факт что получателем будет именно тот человек с кого они отправляют и чет там про фин мониторинг по гривне, а вот по валюте мол есть IBAN код и можно слать на любой счет карточный/текущий/депозитный.
Если валюта то можно на любой, хоть на депозитный-2630 если вклад с пополнением есть варианты без комиссий как за зачисление так и за снятие
Из того что сам лично делал, так это когда закрывалась Мега в Одессе, дал реквизиты вклада в Ощаде-счет 2635, зашло без комиссий и снятие потом без комиссий, когда закрывалось отделение ВТБ в Одессе дал реквизиты карты для выплат Привата, но там сумма мизерная и 0,5 % комиссии которые взял Приват за зачисление это пару десятков центов, везти маму к Алле где можно было без комиссий-ну его нафиг, Привата отделение рядом с домом, а не давал реквизиты вклада в Ощаде только по одной причине, что как раз когда закрывалось отделение ВТБ в Одессе должны были согласно авно постанове НБУ поменяться номера счета 2635 на 2630 в Ощаде, я просто физически еще на тот момент не мог дать ВТБ новые счета/реквизиты в Ощаде.
P.S. маленькая ремарка, если вклад с пополнением открыт в Ощаде до 12 октября 2017 даже на минимальную сумму 10 у.е., то хоть сто тыщЬ можно слать согласно договора, а если открыты после 12 то слать можно не больше чем первоначальная сумма открытия.
Додано: Чет 18 січ, 2018 13:05
Ув. Представитель
Через ГЛ можно заказать только дополнительную карту к существующему счету, новую карту депозитную или базовую можно заказать только в отделении?
И еще можно комментарий по поводу нижеследующего?
В алгоритме сравнения карт "депозитная" и базовая, получается вот такой результат.
Про какую карту речь?
Black Jack - White Business
Додано: Чет 18 січ, 2018 16:00
Re: ВТБ Банк
Думала меня не коснется - пришла смс закрывают отделение в Черкассах. переводят в Киев.... и как ежемесячно проценты получать ?
Додано: Чет 18 січ, 2018 17:32
Re: ВТБ Банк
З бульванокудрявої теж на голосіївське
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:01
Re: ВТБ Банк
меня на Политехническую на пл Перемоги
а может можно как-то порешать хоть в телефонном режиме. ? Я бы не хотела закрывать депозиты. пусть себе работают. тем более я их только продлила
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