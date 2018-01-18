RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1225122612271228

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:24

  brainybird написав:Думала меня не коснется - пришла смс закрывают отделение в Черкассах. переводят в Киев.... и как ежемесячно проценты получать ?

Если депозиты гривневые и проценты капают на карту, то без проблем можно переводить с карты ВТБ на карту другого банка. Например, на УНИ Привата - бесплатно через этот сервис: https://sendmoney.privatbank.ua/ua/
Можно и на КДВ, но будет комиссия 0,5% при зачислении, зато выдача бесплатная.

Или же ехать не в Киев, а в ближайший город, где есть ВТБ. Деньги с карт можно получать в любом отделении ВТБ. Ну, и в банкоматах банков-партнеров.
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3064
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:15

Гривну можно снять бесплатно в любом банкомате по карте "Вам грош" или у партнеров по "Скарбнычке"
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12471
З нами з: 12.08.10
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1041 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:24

Re: ВТБ Банк

да нет у меня все в валюте

по-моему ближайший с ВТБ у меня Киев. но еще погуглю 150км
Востаннє редагувалось brainybird в Чет 18 січ, 2018 19:27, всього редагувалось 1 раз.
brainybird
 
Повідомлень: 532
З нами з: 13.03.14
Подякував: 147 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:25

  brainybird написав:да нет у меня все в валюте

Тогда SWIFT или лонгация в ИБ.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12471
З нами з: 12.08.10
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1041 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:28

Запорожье. Сказали сотрудники, что останется пока одно отделение на пр. Соборном. Отделение на пр.Металлургов планируют закрыть :oops:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 3900
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:31

Re: ВТБ Банк

да я только пролонгировала. пусть себе работают...
brainybird
 
Повідомлень: 532
З нами з: 13.03.14
Подякував: 147 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:34

  brainybird написав:меня на Политехническую на пл Перемоги

а может можно как-то порешать хоть в телефонном режиме. ? Я бы не хотела закрывать депозиты. пусть себе работают. тем более я их только продлила

депозиты закрывать не надо, всё продолжает работать.
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1809
З нами з: 15.07.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:05

Re: ВТБ Банк

  Игорь Алексеевич написав:Запорожье. Сказали сотрудники, что останется пока одно отделение на пр. Соборном. Отделение на пр.Металлургов планируют закрыть


скажіть їм велике спасибі і за одне (останнє), бо деякі міста вже VTB-less ^(
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1525
З нами з: 01.06.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 06:16

Re: ВТБ Банк

Кто уже сталкивался в проблемой перевода закончившегося валютного депозита через SWIFT: в каком банке лучше всего открыть счет, чтобы не платить комиссий?
В отделении советовали открыть депозитный счет в Альфе, но на его сайте вроде бы нет вкладов с пополнением.
Tegularius
 
Повідомлень: 686
З нами з: 11.02.14
Подякував: 100 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 06:24

  Tegularius написав:Кто уже сталкивался в проблемой перевода закончившегося валютного депозита через SWIFT: в каком банке лучше всего открыть счет, чтобы не платить комиссий?
В отделении советовали открыть депозитный счет в Альфе, но на его сайте вроде бы нет вкладов с пополнением.
В Альфе вклад называетсч "Ощадний"
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12471
З нами з: 12.08.10
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1041 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1225122612271228
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5168, 5169, 5170
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
51693 6751572
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 00:38
IMPRINTER
А-Банк 1 ... 856, 857, 858
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
8575 1270445
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 22:36
Goodman
Идея Банк 1 ... 1466, 1467, 1468
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
14670 2066371
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 20:25
guntherhouse777
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (20761)
19.01.2018 07:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.