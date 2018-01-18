brainybird написав:Думала меня не коснется - пришла смс закрывают отделение в Черкассах. переводят в Киев.... и как ежемесячно проценты получать ?
Если депозиты гривневые и проценты капают на карту, то без проблем можно переводить с карты ВТБ на карту другого банка. Например, на УНИ Привата - бесплатно через этот сервис: https://sendmoney.privatbank.ua/ua/ Можно и на КДВ, но будет комиссия 0,5% при зачислении, зато выдача бесплатная.
Или же ехать не в Киев, а в ближайший город, где есть ВТБ. Деньги с карт можно получать в любом отделении ВТБ. Ну, и в банкоматах банков-партнеров.
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
Кто уже сталкивался в проблемой перевода закончившегося валютного депозита через SWIFT: в каком банке лучше всего открыть счет, чтобы не платить комиссий? В отделении советовали открыть депозитный счет в Альфе, но на его сайте вроде бы нет вкладов с пополнением.
Tegularius написав:Кто уже сталкивался в проблемой перевода закончившегося валютного депозита через SWIFT: в каком банке лучше всего открыть счет, чтобы не платить комиссий? В отделении советовали открыть депозитный счет в Альфе, но на его сайте вроде бы нет вкладов с пополнением.