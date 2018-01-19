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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:20

  brainybird написав:да нет у меня все в валюте

Тогда какой смысл в получении процентов ежемесячно?
Если сумма депозита не выше Фонда, то сколько там тех процентов в валюте... слёзы, а не проценты. Проще прибавлять их в ИБ к сумме вклада.
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:19

  lubopytnaya написав:
  brainybird написав:да нет у меня все в валюте

Проще прибавлять их в ИБ к сумме вклада.

Проще и выгоднее получать в конце срока.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 01:44

  ruvex написав:
  lubopytnaya написав:
  brainybird написав:да нет у меня все в валюте

Проще прибавлять их в ИБ к сумме вклада.

Проще и выгоднее получать в конце срока.

Так и я о том же.
Если гривну еще можно получать ежемесячно, т.к. доступны кучи вариантов ее получения, не вставая с дивана, то за теми жалкими валютными процентам еще и в банк ходить надо - кеды изнашивать :mrgreen:
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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