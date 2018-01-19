Тогда какой смысл в получении процентов ежемесячно?
Если сумма депозита не выше Фонда, то сколько там тех процентов в валюте... слёзы, а не проценты. Проще прибавлять их в ИБ к сумме вклада.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:20
Тогда какой смысл в получении процентов ежемесячно?
Если сумма депозита не выше Фонда, то сколько там тех процентов в валюте... слёзы, а не проценты. Проще прибавлять их в ИБ к сумме вклада.
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:19
Проще и выгоднее получать в конце срока.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 20 січ, 2018 01:44
Так и я о том же.
Если гривну еще можно получать ежемесячно, т.к. доступны кучи вариантов ее получения, не вставая с дивана, то за теми жалкими валютными процентам еще и в банк ходить надо - кеды изнашивать
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
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