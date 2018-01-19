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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:19

  lubopytnaya написав:
  brainybird написав:да нет у меня все в валюте

Проще прибавлять их в ИБ к сумме вклада.

Проще и выгоднее получать в конце срока.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 01:44

  ruvex написав:
  lubopytnaya написав:
  brainybird написав:да нет у меня все в валюте

Проще прибавлять их в ИБ к сумме вклада.

Проще и выгоднее получать в конце срока.

Так и я о том же.
Если гривну еще можно получать ежемесячно, т.к. доступны кучи вариантов ее получения, не вставая с дивана, то за теми жалкими валютными процентам еще и в банк ходить надо - кеды изнашивать :mrgreen:
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 08:15

отделения ВТБ Банка

уважаемый ВТБ, задам вопрос "от обратного":
какие отделения и в каких городах Вы НЕ планируете закрывать в 18г?
bogdan_krav76
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 10:55

Re: ВТБ Банк

Напомните, плз, когда и во всколько становятся доступны к снятию в кассе деньги на карте, если депо заканчивается 2 февраля?
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 14:56

Upd. Я таки ошибся,либо комиссия была добавлена позже. Тестовый перевод с использованием Sendmoney Привата на карту для выплат скушал 0.5%. Будьте внимательны.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 14:56

Re: ВТБ Банк

Кащей написав:Напомните, плз, когда и во всколько становятся доступны к снятию в кассе деньги на карте, если депо заканчивается 2 февраля?
В ИБ уже в 9-00 доступны. Ранее были доступны в 12-00. Уже с пол года доступны в 9-00. Неоднократно пополнял, переводил с карты на которую в 9-00 упал депозит. Бывает и в 21-22 предыдущего дня. Но это редко.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:22

Re: ВТБ Банк

  lubopytnaya написав:Если сумма депозита не выше Фонда


выше немного. поэтому вытягиваю. но в киев точно ездить не буду каждый месяц
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 19:42

  bogdan_krav76 написав:уважаемый ВТБ, задам вопрос "от обратного":
какие отделения и в каких городах Вы НЕ планируете закрывать в 18г?

Киев, Харьков, Запорожье, Днепр. Говорят будут жить до 2019 года. Все остальные закроются в ближайшее время.
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