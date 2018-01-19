Проще и выгоднее получать в конце срока.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:19
Проще и выгоднее получать в конце срока.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 20 січ, 2018 01:44
Так и я о том же.
Если гривну еще можно получать ежемесячно, т.к. доступны кучи вариантов ее получения, не вставая с дивана, то за теми жалкими валютными процентам еще и в банк ходить надо - кеды изнашивать
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
Додано: Суб 20 січ, 2018 08:15
отделения ВТБ Банка
уважаемый ВТБ, задам вопрос "от обратного":
какие отделения и в каких городах Вы НЕ планируете закрывать в 18г?
Додано: Суб 20 січ, 2018 10:55
Re: ВТБ Банк
Напомните, плз, когда и во всколько становятся доступны к снятию в кассе деньги на карте, если депо заканчивается 2 февраля?
Додано: Суб 20 січ, 2018 14:56
Upd. Я таки ошибся,либо комиссия была добавлена позже. Тестовый перевод с использованием Sendmoney Привата на карту для выплат скушал 0.5%. Будьте внимательны.
Додано: Суб 20 січ, 2018 14:56
Re: ВТБ Банк
В ИБ уже в 9-00 доступны. Ранее были доступны в 12-00. Уже с пол года доступны в 9-00. Неоднократно пополнял, переводил с карты на которую в 9-00 упал депозит. Бывает и в 21-22 предыдущего дня. Но это редко.
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:22
Re: ВТБ Банк
Додано: Суб 20 січ, 2018 19:42
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