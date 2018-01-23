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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:41

  Hella написав:Киев. Закрывают отделение на Тимошенко 21, отд. Александровское, переводят на Межигорскую, 63, отделение Подольское. С 12 февраля.
Печально, отделение хорошее, сотрудники тоже ). Лучше бы его оставили. Пара минут от метро.

И на Княжем затоне с 12.02 закрывают - переводят на Васильковскую.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:42

  ruvex написав: Через ГЛ можно заказать только дополнительную карту к существующему счету, новую карту депозитную или базовую можно заказать только в отделении?


И еще можно комментарий по поводу нижеследующего?
В алгоритме сравнения карт "депозитная" и базовая, получается вот такой результат.
Про какую карту речь?
Зображення
Зображення


Уважаемый ruvex!

По обращению на Горячую линию Банка возможно заказать карту к уже существующему счету (максимальное колличество активных карт к счету – 3).
Открытие нового карточного счета возможно после идентификации по обращению в отделение Банка с паспортом и ИНН.
По вопросу сравнения карт на сайте сообщаем, что в данном разделе действительно некорректно указан срок действия мгновенной карты в Тарифном плане «Базовая» (для частных клиентов). Срок действия данной карты составляет 2 года. С актуальными условиями оформления карты в данном тарифном плане возможно ознакомиться по ссылке: https://vtb.ua/pdf/Pakety/Paket-Basovyi_private.pdf
Информация была направлена ответственным специалистам для дальнейшего исправления в данном разделе на сайте Банка.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:44

  bogdan_krav76 написав:прошу прощения, вопрос адресуется ОфПреду ВТБ.
адекватность властей прошу сюда не приплетать.
уверен, есть утвержденный план на 18г, учитывающий все вводные.
жду ответ от ВТБ, без него буду уходить из банка.


Уважаемый bogdan_krav76!

В планах VTB Банка есть оптимизация розничной сети, о чем было заявлено неоднократно и ранее. На данный момент, в рамках оптимизации на ближайшие месяцы, закрываются некоторые отделения Банка, о чем Банк информирует Клиентов путем отправки смс-уведомлений по указанным в Банке контактным телефонам и отправки писем на почтовые адреса, указанные в анкетах. По поводу того, каких отделений коснется оптимизация сети в дальнейшем, на сегодняшний день информация отсутствует. Об изменениях в работе сети Банка Клиенты информируются существующими каналами связи. О текущей деятельности Банка, о работе Вашего обслуживающего отделения и о состоянии счетов получить информацию возможно по телефонам круглосуточной Горячей линии Банка: 0 800 50-77-60 (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов в пределах Украины) и +38 044 499 88 88 (для звонков из-за рубежа).
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:15

VTB Bank

А вершиной оптимизации будет одно отделение в Киеве? Давайте называть вещт своими именами. Так и пишите, что в связт с постепенным сворачиваем своей деятельности ВТБ постепенно закрывает отделения по всей стране.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:50

  VTB Bank написав:
  bogdan_krav76 написав:прошу прощения, вопрос адресуется ОфПреду ВТБ.
адекватность властей прошу сюда не приплетать.
уверен, есть утвержденный план на 18г, учитывающий все вводные.
жду ответ от ВТБ, без него буду уходить из банка.


Уважаемый bogdan_krav76!

В планах VTB Банка есть оптимизация розничной сети, о чем было заявлено неоднократно и ранее. На данный момент, в рамках оптимизации на ближайшие месяцы, закрываются некоторые отделения Банка, о чем Банк информирует Клиентов путем отправки смс-уведомлений по указанным в Банке контактным телефонам и отправки писем на почтовые адреса, указанные в анкетах. По поводу того, каких отделений коснется оптимизация сети в дальнейшем, на сегодняшний день информация отсутствует. Об изменениях в работе сети Банка Клиенты информируются существующими каналами связи. О текущей деятельности Банка, о работе Вашего обслуживающего отделения и о состоянии счетов получить информацию возможно по телефонам круглосуточной Горячей линии Банка: 0 800 50-77-60 (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов в пределах Украины) и +38 044 499 88 88 (для звонков из-за рубежа).

Угробили отличный банк,но уйти с уважением к своим лояльным клиентам все-таки было бы можно.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:05

Отправлено: Ср 14 дек, 2016 13:26
От: VTB Bank (offline)
Кому: Игорь Алексеевич
"сегодня кинул у.е. на карту и только что пополнил столбик в иб.
хотя конечно тучи ходят над втб. как мне ранее сказали в отделении, то рассматривается руководством вопрос с 18года оставить только несколько отделений в киеве, а со всех регионов уйти. но, до 18 года ещё много чего изменится может. будем надеяться на лучшее."

Добрый день, Игорь Алексеевич!
Просьба уточнить, в каким отделении предоставлена такая информация.


Это я писал на ветке в декабре 16г. Поэтому уже тогда на форуме была озвучена данная информация. но в свой адрес на форуме услышал от многих....... :twisted:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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