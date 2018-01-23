Додано: Вів 23 січ, 2018 20:05

Отправлено: Ср 14 дек, 2016 13:26

От: VTB Bank (offline)

Кому: Игорь Алексеевич

"сегодня кинул у.е. на карту и только что пополнил столбик в иб.

хотя конечно тучи ходят над втб. как мне ранее сказали в отделении, то рассматривается руководством вопрос с 18года оставить только несколько отделений в киеве, а со всех регионов уйти. но, до 18 года ещё много чего изменится может. будем надеяться на лучшее."



Добрый день, Игорь Алексеевич!

Просьба уточнить, в каким отделении предоставлена такая информация.

Это я писал на ветке в декабре 16г. Поэтому уже тогда на форуме была озвучена данная информация. но в свой адрес на форуме услышал от многих.......