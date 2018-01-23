И на Княжем затоне с 12.02 закрывают - переводят на Васильковскую.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2018 15:41
И на Княжем затоне с 12.02 закрывают - переводят на Васильковскую.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 17:42
Уважаемый ruvex!
По обращению на Горячую линию Банка возможно заказать карту к уже существующему счету (максимальное колличество активных карт к счету – 3).
Открытие нового карточного счета возможно после идентификации по обращению в отделение Банка с паспортом и ИНН.
По вопросу сравнения карт на сайте сообщаем, что в данном разделе действительно некорректно указан срок действия мгновенной карты в Тарифном плане «Базовая» (для частных клиентов). Срок действия данной карты составляет 2 года. С актуальными условиями оформления карты в данном тарифном плане возможно ознакомиться по ссылке:
Информация была направлена ответственным специалистам для дальнейшего исправления в данном разделе на сайте Банка.
Додано: Вів 23 січ, 2018 17:44
Уважаемый bogdan_krav76!
В планах VTB Банка есть оптимизация розничной сети, о чем было заявлено неоднократно и ранее. На данный момент, в рамках оптимизации на ближайшие месяцы, закрываются некоторые отделения Банка, о чем Банк информирует Клиентов путем отправки смс-уведомлений по указанным в Банке контактным телефонам и отправки писем на почтовые адреса, указанные в анкетах. По поводу того, каких отделений коснется оптимизация сети в дальнейшем, на сегодняшний день информация отсутствует. Об изменениях в работе сети Банка Клиенты информируются существующими каналами связи. О текущей деятельности Банка, о работе Вашего обслуживающего отделения и о состоянии счетов получить информацию возможно по телефонам круглосуточной Горячей линии Банка: 0 800 50-77-60 (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов в пределах Украины) и +38 044 499 88 88 (для звонков из-за рубежа).
Додано: Вів 23 січ, 2018 18:15
VTB Bank
А вершиной оптимизации будет одно отделение в Киеве? Давайте называть вещт своими именами. Так и пишите, что в связт с постепенным сворачиваем своей деятельности ВТБ постепенно закрывает отделения по всей стране.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 19:50
Угробили отличный банк,но уйти с уважением к своим лояльным клиентам все-таки было бы можно.
Додано: Вів 23 січ, 2018 20:05
Отправлено: Ср 14 дек, 2016 13:26
От: VTB Bank (offline)
Кому: Игорь Алексеевич
"сегодня кинул у.е. на карту и только что пополнил столбик в иб.
хотя конечно тучи ходят над втб. как мне ранее сказали в отделении, то рассматривается руководством вопрос с 18года оставить только несколько отделений в киеве, а со всех регионов уйти. но, до 18 года ещё много чего изменится может. будем надеяться на лучшее."
Добрый день, Игорь Алексеевич!
Просьба уточнить, в каким отделении предоставлена такая информация.
Это я писал на ветке в декабре 16г. Поэтому уже тогда на форуме была озвучена данная информация. но в свой адрес на форуме услышал от многих.......
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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