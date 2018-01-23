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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2018 23:32
Залишилося 3 депозити: в лютому 2018 завершуються валютні депо в БМ і ВіТіБі, а також гривневий в Глобусі до жовтня 2018. І все. Інші золоті монетки під грушею і на кріптобіржах. Так що майже все виніс з лап кроліка...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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