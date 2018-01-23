RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1231123212331234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.1 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
116
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 23:32

Залишилося 3 депозити: в лютому 2018 завершуються валютні депо в БМ і ВіТіБі, а також гривневий в Глобусі до жовтня 2018. І все. Інші золоті монетки під грушею і на кріптобіржах. Так що майже все виніс з лап кроліка... :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24623
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1396 раз.
Подякували: 1847 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1231123212331234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], vitaliy1111, Фантом і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 871, 872, 873
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
8727 1283915
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 січ, 2018 08:07
alex lem
Альфа-Банк 1 ... 5182, 5183, 5184
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
51839 6770455
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 січ, 2018 00:37
clientage
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 2975, 2976, 2977
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
29765 3664499
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2018 22:43
BBC
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8728)
24.01.2018 08:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.